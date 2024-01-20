На ЯНАО надвигается метель и сильный ветер

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 22 января синоптики прогнозируют метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду, в Надымском, Пуровском, Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-17 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель», — написано на сайте управления.
Также 22 января в ЯНАО ожидается похолодание, к концу недели температура упадет до -30 градусов. Сильный ветер продержится до 24 января.
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