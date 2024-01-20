20 января 2024
19 января 2024

На ЯНАО надвигается метель и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, снег, пенсионер, зима, погода, зонт, женщина, снегопад
В ЯНАО 22 января порывы ветра могут достичь 15-17 метров в секунду Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 22 января синоптики прогнозируют метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду, в Надымском, Пуровском, Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-17 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель», — написано на сайте управления.

Также 22 января в ЯНАО ожидается похолодание, к концу недели температура упадет до -30 градусов. Сильный ветер продержится до 24 января.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 22 января синоптики прогнозируют метель, ветер с порывами до 17 метров в секунду и снег. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду, в Надымском, Пуровском, Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 15-17 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель», — написано на сайте управления. Также 22 января в ЯНАО ожидается похолодание, к концу недели температура упадет до -30 градусов. Сильный ветер продержится до 24 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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