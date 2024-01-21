МИД Киргизии требует разобрать инцидент с рейдом на мигрантов в Екатеринбурге

22 января 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Генконсульство Киргизии поднимет вопрос о действиях силовиков во время рейда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МИД Кыргызской Республики требует разобраться в инциденте, в котором сотрудники прокуратуры, УФСБ, УМВД и Росгвардии устроили рейд на мигрантов на стройплощадке Екатеринбурга. В ходе операции рабочих заставили передвигаться «гуськом», в том числе троих кыргызстанцев, сообщили на официальном министерства. «На кадрах, распространяемых в СМИ, где правоохранительные органы вынудили иностранных граждан передвигаться „гуськом“, запечатлены трое кыргызстанцев. Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего, полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых», — сказано в сообщении. В министерстве пообещали инициировать разбирательства по данному факту на уровне федеральных органов власти России в целях недопущения подобных действий в отношении рабочих из Кыргызстана. Кроме того, генконсульство страны начало проверку на правомерность применения силовиками таких методов. В Екатеринбурге 17 января силовики провели рейд на стройплощадке. Во время операции рабочих заставили передвигаться по объекту «гуськом». Всего были проверены 150 человек, из которых 40 уроженцев Кыргызстана. Проверить инцидент первым решила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, подобный случай не характерен для Екатеринбурга. Известно, что Мерзлякова и МИД Киргизии уже провели консультацию по организации проверки действий силовых структур. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МИД Кыргызской Республики требует разобраться в инциденте, в котором сотрудники прокуратуры, УФСБ, УМВД и Росгвардии устроили рейд на мигрантов на стройплощадке Екатеринбурга. В ходе операции рабочих заставили передвигаться «гуськом», в том числе троих кыргызстанцев, сообщили на официальном министерства. «На кадрах, распространяемых в СМИ, где правоохранительные органы вынудили иностранных граждан передвигаться „гуськом“, запечатлены трое кыргызстанцев. Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего, полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых», — сказано в сообщении. В министерстве пообещали инициировать разбирательства по данному факту на уровне федеральных органов власти России в целях недопущения подобных действий в отношении рабочих из Кыргызстана. Кроме того, генконсульство страны начало проверку на правомерность применения силовиками таких методов. В Екатеринбурге 17 января силовики провели рейд на стройплощадке. Во время операции рабочих заставили передвигаться по объекту «гуськом». Всего были проверены 150 человек, из которых 40 уроженцев Кыргызстана. Проверить инцидент первым решила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, подобный случай не характерен для Екатеринбурга. Известно, что Мерзлякова и МИД Киргизии уже провели консультацию по организации проверки действий силовых структур.