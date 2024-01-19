Омбудсмен Мерзлякова проверит инцидент с облавой на мигрантов в Екатеринбурге. Фото, видео

20 января 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Татьяне Мерзляковой не сообщали об инциденте в ходе облавы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверит рейд сотрудников прокуратуры, УФСБ, УМВД и Росгвардии Екатеринбурга, в ходе которого силовики якобы заставили мигрантов передвигаться «гуськом» по стройплощадке. Об этом URA.RU рассказала омбудсмен. «Сейчас буду узнавать, что случилось. У нас есть специалист, который занимается защитой прав мигрантов, пока она ничего мне не сообщала. Мне вообще трудно в это поверить. Нам не до того, чтобы заниматься такой ерундой», — сказала Мерзлякова. Она отметила, что подобный случай не характерен для Екатеринбурга. Еще 17 января сотрудники прокуратуры Железнодорожного района, УФСБ России по Свердловской области, региональное УВМ ГУ МВД России, УМВД России по Екатеринбургу, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели рейд на стройплощадке. Были проверены 150 человек. Из них нарушили миграционное законодательство и подлежат депортации восемь человек. Также было вручено четыре повестки тем, кто не встал на воинский учет. Ранее силовики проводили рейд на мигрантов в ТЦ «Академический». Плановое мероприятие прошло перед Новым годом. Фото: telegram-канал «Русская Община Екатеринбург», https://t.me/obshinaekb/2686 Фото: telegram-канал «Русская Община Екатеринбург», https://t.me/obshinaekb/2686

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверит рейд сотрудников прокуратуры, УФСБ, УМВД и Росгвардии Екатеринбурга, в ходе которого силовики якобы заставили мигрантов передвигаться «гуськом» по стройплощадке. Об этом URA.RU рассказала омбудсмен. «Сейчас буду узнавать, что случилось. У нас есть специалист, который занимается защитой прав мигрантов, пока она ничего мне не сообщала. Мне вообще трудно в это поверить. Нам не до того, чтобы заниматься такой ерундой», — сказала Мерзлякова. Она отметила, что подобный случай не характерен для Екатеринбурга. Еще 17 января сотрудники прокуратуры Железнодорожного района, УФСБ России по Свердловской области, региональное УВМ ГУ МВД России, УМВД России по Екатеринбургу, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели рейд на стройплощадке. Были проверены 150 человек. Из них нарушили миграционное законодательство и подлежат депортации восемь человек. Также было вручено четыре повестки тем, кто не встал на воинский учет. Ранее силовики проводили рейд на мигрантов в ТЦ «Академический». Плановое мероприятие прошло перед Новым годом.