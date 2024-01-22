Россиян предупредили о конфискации имущества за фейки

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

22 января 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

За распространение фейков об армии намерены лишать имущества и денег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Госдуму 22 января внесли законопроект, согласно которому граждан смогут лишать имущества и денег за фейки о российской армии. С соответствующими поправками в законодательство ознакомилась газета «Коммерсант». «Проект поправок, с которым ознакомился „Ъ“, вводит дополнительный квалифицирующий признак для таких составов, как распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В случае совершения этих преступлений по найму или из корыстных побуждений предложено предусмотреть возможность конфискации использованного при их совершении имущества», — передает газета. Уточняется, что депутаты Думы также намерены ввести конфискацию денег, различных ценностей и почетных званий граждан. Также планируется наказание за призывы к распространению фейков и дискредитацию армии, если они совершаются из корыстных побуждений или по национальной и религиозной ненависти. Тогда эти действия будут рассмотрены как преступления средней тяжести, максимальный срок за которые может составить от четырех до шести лет. Ранее о рассмотрении закона сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также перечислил преступления, которые включены в проект. Среди них: дискредитация ВС РФ, публичные действия против безопасности страны, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму 22 января внесли законопроект, согласно которому граждан смогут лишать имущества и денег за фейки о российской армии. С соответствующими поправками в законодательство ознакомилась газета «Коммерсант». «Проект поправок, с которым ознакомился „Ъ“, вводит дополнительный квалифицирующий признак для таких составов, как распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В случае совершения этих преступлений по найму или из корыстных побуждений предложено предусмотреть возможность конфискации использованного при их совершении имущества», — передает газета. Уточняется, что депутаты Думы также намерены ввести конфискацию денег, различных ценностей и почетных званий граждан. Также планируется наказание за призывы к распространению фейков и дискредитацию армии, если они совершаются из корыстных побуждений или по национальной и религиозной ненависти. Тогда эти действия будут рассмотрены как преступления средней тяжести, максимальный срок за которые может составить от четырех до шести лет. Ранее о рассмотрении закона сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также перечислил преступления, которые включены в проект. Среди них: дискредитация ВС РФ, публичные действия против безопасности страны, призывы вести санкции против России, реабилитация нацизма и сотрудничество с международными организациями, в которых РФ не участвует.