В Салехарде реконструкцией лицея за миллиард рублей займется местный подрядчик

Власти Салехарда (ЯНАО) определили подрядчика для ремонта школы-лицея по улице Республики,50. Ремонт обойдется бюджету более чем в один миллиард рублей, им займется городское предприятие ООО «Строитель» и должен закончиться к осени 2025 года, следует из информации в карточке закупки.
«Победитель аукциона ООО „Строитель“. Цена контракта — 1 миллиард 81 миллион 805 тысяч рублей. Окончание выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации — не более восьми месяцев, со дня начала выполнения работ по контракту. Окончание выполнения работ по капитальному ремонту объекта — 31 августа 2025 года», — следует из информации, опубликованной на платформе «Госзакупки».
Согласно системе Audit-It, фирма «Строитель» зарегистрирована в Салехарде, а ее руководителем является Андрей Дробот. Предприятие занимается строительством здания поисково-спасательного отряда в Салехарде, корпуса медучреждения в Яр-Сале, ремонтом здания ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион».
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