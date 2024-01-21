21 января 2024
20 января 2024

Имя главного героя в сериале «Слово пацана» придумал тюменец

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Прозвище «Пальто» было придумано в шутку, но очень понравилось режиссеру проекта Фото:

В нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» прозвище «Пальто» персонажу Леона Кемстача придумал тюменский актер Лев Зулькарнаев. Как рассказал Кемстач в своем интервью на стриминговом сервисе Nuum, режиссер сериала Жора Крыжовников хотел назвать персонажа «Ямаха».

«Изначально у нас была задумка, чтобы у Андрея была кличка „Ямаха“. Потому что он играет на пианино, это бренд Yamaha и хотели так назвать. А потом актер, который играет „Зиму“, Лева — он просто назвал меня „Пальто“ и все, режиссеру понравилось», — рассказал Леон Кемстач в своем интервью в видеоблоге «Разговоры с пацанами» на стриминговом сервисе Nuum.

Ранее URA.RU писало, что актер Лев Зулькарнаев упоминает родной город Тюмень в одном из эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал является адаптацией книги Роберта Гараева, в которой рассказывается история возникновения подростковых преступных группировок в Татарстане в конце прошлого века. Проект вызвал противоречивые отзывы: одни считают, что сериал оказывает негативное воздействие на молодежь, в то время как другие высказываются против такой точки зрения.

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В нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» прозвище «Пальто» персонажу Леона Кемстача придумал тюменский актер Лев Зулькарнаев. Как рассказал Кемстач в своем интервью на стриминговом сервисе Nuum, режиссер сериала Жора Крыжовников хотел назвать персонажа «Ямаха». «Изначально у нас была задумка, чтобы у Андрея была кличка „Ямаха“. Потому что он играет на пианино, это бренд Yamaha и хотели так назвать. А потом актер, который играет „Зиму“, Лева — он просто назвал меня „Пальто“ и все, режиссеру понравилось», — рассказал Леон Кемстач в своем интервью в видеоблоге «Разговоры с пацанами» на стриминговом сервисе Nuum. Ранее URA.RU писало, что актер Лев Зулькарнаев упоминает родной город Тюмень в одном из эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал является адаптацией книги Роберта Гараева, в которой рассказывается история возникновения подростковых преступных группировок в Татарстане в конце прошлого века. Проект вызвал противоречивые отзывы: одни считают, что сериал оказывает негативное воздействие на молодежь, в то время как другие высказываются против такой точки зрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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