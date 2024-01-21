Имя главного героя в сериале «Слово пацана» придумал тюменец

22 января 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Прозвище «Пальто» было придумано в шутку, но очень понравилось режиссеру проекта Фото: пресс-служба «Ростелеком» В нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» прозвище «Пальто» персонажу Леона Кемстача придумал тюменский актер Лев Зулькарнаев. Как рассказал Кемстач в своем интервью на стриминговом сервисе Nuum, режиссер сериала Жора Крыжовников хотел назвать персонажа «Ямаха». «Изначально у нас была задумка, чтобы у Андрея была кличка „Ямаха“. Потому что он играет на пианино, это бренд Yamaha и хотели так назвать. А потом актер, который играет „Зиму“, Лева — он просто назвал меня „Пальто“ и все, режиссеру понравилось», — рассказал Леон Кемстач в своем интервью в видеоблоге «Разговоры с пацанами» на стриминговом сервисе Nuum. Ранее URA.RU писало, что актер Лев Зулькарнаев упоминает родной город Тюмень в одном из эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал является адаптацией книги Роберта Гараева, в которой рассказывается история возникновения подростковых преступных группировок в Татарстане в конце прошлого века. Проект вызвал противоречивые отзывы: одни считают, что сериал оказывает негативное воздействие на молодежь, в то время как другие высказываются против такой точки зрения.

В нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» прозвище «Пальто» персонажу Леона Кемстача придумал тюменский актер Лев Зулькарнаев. Как рассказал Кемстач в своем интервью на стриминговом сервисе Nuum, режиссер сериала Жора Крыжовников хотел назвать персонажа «Ямаха». «Изначально у нас была задумка, чтобы у Андрея была кличка „Ямаха“. Потому что он играет на пианино, это бренд Yamaha и хотели так назвать. А потом актер, который играет „Зиму“, Лева — он просто назвал меня „Пальто“ и все, режиссеру понравилось», — рассказал Леон Кемстач в своем интервью в видеоблоге «Разговоры с пацанами» на стриминговом сервисе Nuum. Ранее URA.RU писало, что актер Лев Зулькарнаев упоминает родной город Тюмень в одном из эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал является адаптацией книги Роберта Гараева, в которой рассказывается история возникновения подростковых преступных группировок в Татарстане в конце прошлого века. Проект вызвал противоречивые отзывы: одни считают, что сериал оказывает негативное воздействие на молодежь, в то время как другие высказываются против такой точки зрения.