Стало известно, когда выйдет финал «Слова Пацана»

Режиссер Крыжовников: финал «Слова пацана» выйдет 21 декабря
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Финальная серия выйдет 21 декабря, рассказал режиссер Фото:

Режиссер, сценарист и продюсер сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников объявил, что финальная серия выйдет в ранее запланированную дату — 21 декабря. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023» — написал Крыжовников на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Такое же объявление опубликовала в telegram-канале исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд.

Ранее Крыжовников сообщал, что финальный эпизод сериала «Слово пацана» будет выпущен с задержкой из-за внесения некоторых изменений. Изначально премьера была запланирована на 21 декабря.

В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века, передает «Дни.ру». Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.

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Режиссер, сценарист и продюсер сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников объявил, что финальная серия выйдет в ранее запланированную дату — 21 декабря. Об этом он рассказал в соцсетях. «Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023» — написал Крыжовников на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Такое же объявление опубликовала в telegram-канале исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд. Ранее Крыжовников сообщал, что финальный эпизод сериала «Слово пацана» будет выпущен с задержкой из-за внесения некоторых изменений. Изначально премьера была запланирована на 21 декабря. В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века, передает «Дни.ру». Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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