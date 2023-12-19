Стало известно, когда выйдет финал «Слова Пацана»

Режиссер Крыжовников: финал «Слова пацана» выйдет 21 декабря

19 декабря 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Финальная серия выйдет 21 декабря, рассказал режиссер Фото: Илья Московец © URA.RU Режиссер, сценарист и продюсер сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников объявил, что финальная серия выйдет в ранее запланированную дату — 21 декабря. Об этом он рассказал в соцсетях. «Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023» — написал Крыжовников на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Такое же объявление опубликовала в telegram-канале исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд. Ранее Крыжовников сообщал, что финальный эпизод сериала «Слово пацана» будет выпущен с задержкой из-за внесения некоторых изменений. Изначально премьера была запланирована на 21 декабря. В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века, передает «Дни.ру». Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.

Режиссер, сценарист и продюсер сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жора Крыжовников объявил, что финальная серия выйдет в ранее запланированную дату — 21 декабря. Об этом он рассказал в соцсетях. «Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023» — написал Крыжовников на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Такое же объявление опубликовала в telegram-канале исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд. Ранее Крыжовников сообщал, что финальный эпизод сериала «Слово пацана» будет выпущен с задержкой из-за внесения некоторых изменений. Изначально премьера была запланирована на 21 декабря. В основе истории сериала «Слово пацана» — книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века, передает «Дни.ру». Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.