Лев Зулькарнаев в сериале «Слово пацана» упомянул свой родной город Тюмень

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Тюмень вспомнили во время дискотеки Фото: пресс-служба «Ростелеком»

За время новогодних каникул тюменцы смогли пересмотреть старые фильмы и увидеть новинки ушедшего года. Советские комедии, культовые современные сериалы — редакция URA.RU не осталась в стороне от кинопросмотров и собрала список фильмов, в которых упоминается Тюмень.

«Елки»

Благодаря этому фильму про Тюмень узнала вся Россия, а актер, исполнивший главную роль — Дмитрий Нагиев, уже воспринимается тюменцами как земляк. Также в картине «Елки Последние» тюменца в новелле «Сосны» сыграл актер Даниил Вахрушев (сериал «Физрук», «Бывшие»).

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

В шестой серии культового сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» звучит фраза «Что ты как обезьяна тюменская?». Происходит это в туалете во время дискотеки. Примечательно, что произносит ее Зима, которого сыграл актер родом из Тюмени — Лев Зулькарнаев.

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Герой сериала — учитель физкультуры в пионерском лагере, ведущий программы «Сдохни или умри», в третьей серии предлагает детям изучить специальную тюменскую методику хамелеона. Методика разработана педагогом для маскировки и защиты штаба от врагов.

«Папаша в бегах»

В этой картине не только упоминается Тюмень, но и сами съемки проходили в столице региона, а их организация полностью легла на плечи тюменской команды. Так вся Россия увидела Ирбитский тракт, дорогу на Муллаши и саму областную столицу.

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Женя Лукашин, наверное, мог улететь и в Тюмень, так как на табло в московском аэропорту указан этот город. Кроме столицы региона герой комедии мог еще посетить и город Кувайшев.

«Служебный роман»

В картине Эльдара Рязанова Верочка и активистка Шура в обеденный перерыв покупают арбузы. А взвешивают их на весах с надписью «Тюмень».