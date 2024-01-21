21 января 2024
20 января 2024

Губернатор Шумков созвал чиновников для подготовки к пожарам

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков дал поручения по подготовке к пожарам Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал чиновников на совещании по подготовке к сезонам пожаров. Глава региона также дал поручения своим подчиненным. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

«Особое внимание губернатор поручил уделить проведению совместных учений и тренировок. Обращаясь к представителям МЧС, он заострил внимание на необходимости неформального подхода и оказании помощи муниципальным образованиям по защите населенных пунктов от пожара», — указано на сайте регионального правительства. Пожароопасным сезоном глава региона назвал период с 5 апреля по 31 мая.

Сообщается, что Шумков также поручил своим подчиненным написать обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру МЧ Александр Куренкову. В нем чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона.

Ранее URA.RU писало, что вокруг Кургана власти во избежание пожаров выкашивали гектары сухого камыша. Таким образом, городская администрация проводила противопожарную профилактику.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал чиновников на совещании по подготовке к сезонам пожаров. Глава региона также дал поручения своим подчиненным. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «Особое внимание губернатор поручил уделить проведению совместных учений и тренировок. Обращаясь к представителям МЧС, он заострил внимание на необходимости неформального подхода и оказании помощи муниципальным образованиям по защите населенных пунктов от пожара», — указано на сайте регионального правительства. Пожароопасным сезоном глава региона назвал период с 5 апреля по 31 мая. Сообщается, что Шумков также поручил своим подчиненным написать обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру МЧ Александр Куренкову. В нем чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона. Ранее URA.RU писало, что вокруг Кургана власти во избежание пожаров выкашивали гектары сухого камыша. Таким образом, городская администрация проводила противопожарную профилактику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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