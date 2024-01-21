Губернатор Шумков созвал чиновников для подготовки к пожарам

22 января 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков дал поручения по подготовке к пожарам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал чиновников на совещании по подготовке к сезонам пожаров. Глава региона также дал поручения своим подчиненным. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «Особое внимание губернатор поручил уделить проведению совместных учений и тренировок. Обращаясь к представителям МЧС, он заострил внимание на необходимости неформального подхода и оказании помощи муниципальным образованиям по защите населенных пунктов от пожара», — указано на сайте регионального правительства. Пожароопасным сезоном глава региона назвал период с 5 апреля по 31 мая. Сообщается, что Шумков также поручил своим подчиненным написать обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру МЧ Александр Куренкову. В нем чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона. Ранее URA.RU писало, что вокруг Кургана власти во избежание пожаров выкашивали гектары сухого камыша. Таким образом, городская администрация проводила противопожарную профилактику.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал чиновников на совещании по подготовке к сезонам пожаров. Глава региона также дал поручения своим подчиненным. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «Особое внимание губернатор поручил уделить проведению совместных учений и тренировок. Обращаясь к представителям МЧС, он заострил внимание на необходимости неформального подхода и оказании помощи муниципальным образованиям по защите населенных пунктов от пожара», — указано на сайте регионального правительства. Пожароопасным сезоном глава региона назвал период с 5 апреля по 31 мая. Сообщается, что Шумков также поручил своим подчиненным написать обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и министру МЧ Александр Куренкову. В нем чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона. Ранее URA.RU писало, что вокруг Кургана власти во избежание пожаров выкашивали гектары сухого камыша. Таким образом, городская администрация проводила противопожарную профилактику.