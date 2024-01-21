Жильцы дома в Первоуральске (Свердловская область), где задохнулся в своей кроватке младенец, обвинили органы опеки в бездействии. По их словам, обращения остались без какой-либо реакции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.
«В опеку мы писали даже. Мы вызывали опеку. Опека приехала, постучалась в дверь. Отец послал их матом через дверь. А потом сотрудники опеки просто ушли», — говорят жильцы дома.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что семья на учете в ПДН не состоит и ранее не состояла, проживает в однокомнатной квартире. «На главный вопрос сыщиков и следователей, отчего конкретно ушел из жизни ребенок, дадут в кратчайший срок эксперты после вскрытия. По сведениям руководства ПДН ОВД Первоуральска, от соседей жалоб на семью не поступало», — отметил полковник Горелых.
Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме в Первоуральске. Там в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка. По одной из версий, малышка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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