21 января 2024

Опеку Первоуральска обвинили в халатности из-за задохнувшейся в кроватке девочке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Пятимесячная девочка задохнулась 21 января в своей кроватке Фото:
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В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Жильцы дома в Первоуральске (Свердловская область), где задохнулся в своей кроватке младенец, обвинили органы опеки в бездействии. По их словам, обращения остались без какой-либо реакции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители.

«В опеку мы писали даже. Мы вызывали опеку. Опека приехала, постучалась в дверь. Отец послал их матом через дверь. А потом сотрудники опеки просто ушли», — говорят жильцы дома.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что семья на учете в ПДН не состоит и ранее не состояла, проживает в однокомнатной квартире. «На главный вопрос сыщиков и следователей, отчего конкретно ушел из жизни ребенок, дадут в кратчайший срок эксперты после вскрытия. По сведениям руководства ПДН ОВД Первоуральска, от соседей жалоб на семью не поступало», — отметил полковник Горелых.

Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме в Первоуральске. Там в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка. По одной из версий, малышка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Жильцы дома в Первоуральске (Свердловская область), где задохнулся в своей кроватке младенец, обвинили органы опеки в бездействии. По их словам, обращения остались без какой-либо реакции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители. «В опеку мы писали даже. Мы вызывали опеку. Опека приехала, постучалась в дверь. Отец послал их матом через дверь. А потом сотрудники опеки просто ушли», — говорят жильцы дома. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что семья на учете в ПДН не состоит и ранее не состояла, проживает в однокомнатной квартире. «На главный вопрос сыщиков и следователей, отчего конкретно ушел из жизни ребенок, дадут в кратчайший срок эксперты после вскрытия. По сведениям руководства ПДН ОВД Первоуральска, от соседей жалоб на семью не поступало», — отметил полковник Горелых. Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме в Первоуральске. Там в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка. По одной из версий, малышка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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