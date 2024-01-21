21 января 2024

В Первоуральске отец просил соседку-врача помочь спасти умершую дочку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первым делом, отец ребенка бросился за помощью к соседке
Первым делом, отец ребенка бросился за помощью к соседке Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Александр, дочь которого умерла в кроватке в Первоуральске, заходил к соседке-медику сразу после смерти ребенка. Он хотел, чтобы женщина помогла пятимесячной малышке, рассказала URA.RU жительница подъезда.

«Моя дочь советовала родителям вызвать скорую и полицию, а они ревут, друг на друга кричат. Тогда Таня, моя дочь, вызвала службы. Она следила за этим ребенком», — пояснила женщина. После трагедии мужчину увезли силовики, а супругу забрала к себе мать.

Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке 21 января. К ЧП подключились следственный комитет, полиция и прокуратура. По информации последнего ведомства, умершего ребенка нашла мать, а перед этим отец укрыл девочку одеялом, после чего плач стих. Как рассказали соседи, мужчина был судим. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Александр, дочь которого умерла в кроватке в Первоуральске, заходил к соседке-медику сразу после смерти ребенка. Он хотел, чтобы женщина помогла пятимесячной малышке, рассказала URA.RU жительница подъезда. «Моя дочь советовала родителям вызвать скорую и полицию, а они ревут, друг на друга кричат. Тогда Таня, моя дочь, вызвала службы. Она следила за этим ребенком», — пояснила женщина. После трагедии мужчину увезли силовики, а супругу забрала к себе мать. Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке 21 января. К ЧП подключились следственный комитет, полиция и прокуратура. По информации последнего ведомства, умершего ребенка нашла мать, а перед этим отец укрыл девочку одеялом, после чего плач стих. Как рассказали соседи, мужчина был судим. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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