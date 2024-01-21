В Первоуральске отец просил соседку-врача помочь спасти умершую дочку

22 января 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Первым делом, отец ребенка бросился за помощью к соседке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Александр, дочь которого умерла в кроватке в Первоуральске, заходил к соседке-медику сразу после смерти ребенка. Он хотел, чтобы женщина помогла пятимесячной малышке, рассказала URA.RU жительница подъезда. «Моя дочь советовала родителям вызвать скорую и полицию, а они ревут, друг на друга кричат. Тогда Таня, моя дочь, вызвала службы. Она следила за этим ребенком», — пояснила женщина. После трагедии мужчину увезли силовики, а супругу забрала к себе мать. Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке 21 января. К ЧП подключились следственный комитет, полиция и прокуратура. По информации последнего ведомства, умершего ребенка нашла мать, а перед этим отец укрыл девочку одеялом, после чего плач стих. Как рассказали соседи, мужчина был судим. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Александр, дочь которого умерла в кроватке в Первоуральске, заходил к соседке-медику сразу после смерти ребенка. Он хотел, чтобы женщина помогла пятимесячной малышке, рассказала URA.RU жительница подъезда. «Моя дочь советовала родителям вызвать скорую и полицию, а они ревут, друг на друга кричат. Тогда Таня, моя дочь, вызвала службы. Она следила за этим ребенком», — пояснила женщина. После трагедии мужчину увезли силовики, а супругу забрала к себе мать. Пятимесячная девочка была найдена мертвой в своей кроватке 21 января. К ЧП подключились следственный комитет, полиция и прокуратура. По информации последнего ведомства, умершего ребенка нашла мать, а перед этим отец укрыл девочку одеялом, после чего плач стих. Как рассказали соседи, мужчина был судим. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.