21 января 2024

Претендент на пост мэра Кургана засомневался в подаче заявления на конкурс

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по выборам сити- менеджера Курган, асташин алексей
Участие Алексея Асташина в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра остается под вопросом из-за системы регистрации Фото:

Потенциальный претендент на место главы Кургана Алексей Асташин выразил сомнения в возможности участия в предстоящем конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра из-за невозможности представления документов в электронном формате, находясь вдали от города. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Пока еще думаю над всем этим. Суть в том, что для подачи документов нужно явиться с 23 января по 1 февраля и потом 20—21 февраля на рассмотрение документов и собеседование. Для тех кто в Кургане живет или рядом это приемлемо, а для тех, кто издалека — потеря времени», — заявил Асташин. Он подчеркнул, что для участия ему придется дважды прилететь в город или же остаться в нем на три недели между этапами конкурса. Сейчас Асташин находится в Краснодаре.

На недавнем заседании городской думы, где присутствовал журналист URA.RU, стало известно, что возможности подать документы в электронной форме для кандидатов на пост мэра не предусмотрено. Асташин до 2009 года был советником первого главы Кургана Анатолия Ельчанинова, также сообщалось, что он баллотировался на пост мэра Сочи. Конкурс по сбору кандидатур на должность главы был опубликован 18 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.

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Потенциальный претендент на место главы Кургана Алексей Асташин выразил сомнения в возможности участия в предстоящем конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра из-за невозможности представления документов в электронном формате, находясь вдали от города. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Пока еще думаю над всем этим. Суть в том, что для подачи документов нужно явиться с 23 января по 1 февраля и потом 20—21 февраля на рассмотрение документов и собеседование. Для тех кто в Кургане живет или рядом это приемлемо, а для тех, кто издалека — потеря времени», — заявил Асташин. Он подчеркнул, что для участия ему придется дважды прилететь в город или же остаться в нем на три недели между этапами конкурса. Сейчас Асташин находится в Краснодаре. На недавнем заседании городской думы, где присутствовал журналист URA.RU, стало известно, что возможности подать документы в электронной форме для кандидатов на пост мэра не предусмотрено. Асташин до 2009 года был советником первого главы Кургана Анатолия Ельчанинова, также сообщалось, что он баллотировался на пост мэра Сочи. Конкурс по сбору кандидатур на должность главы был опубликован 18 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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