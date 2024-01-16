В Кургане назвали дату, когда официально начнут искать кандидатов на место мэра

В Кургане начнут искать нового мэра с 18 января

17 января 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана объявит 18 января конкурс по отбору кандидатов на пост главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Курганская городская дума поддержала решение объявить 18 января конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «В связи с досрочным прекращением полномочий главы города Кургана вам на рассмотрение представлен проект решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Проектом предложено объявить конкурс по сбору кандидатур на должность главы и опубликовать 18 января», — сообщили в думе. В документе указано, что кандидаты должны предоставить документы в период с 23 января по 1 февраля. Первый этап конкурса, на котором рассмотрят документы, пройдет 20 февраля, второй, где будет собеседование с кандидатами, — 21 февраля. Тогда же пройдет итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором определят кандидатов, которых допустят до депутатского голосования. Кандидаты должны лично подать документы и находиться в городе для того, чтобы участвовать во втором этапе. Ранее URA.RU писало, что предыдущая глава города Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию 10 января. Врио мэра стала первый замглавы города Анастасия Аргышева. Также сообщалось, что депутаты готовились объявить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Найти замену Ситниковой должны не более чем за полгода со дня отставки. Нового главу депутаты выбирают тайным голосованием из кандидатов, которые прошли отбор по результатам специального конкурса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская городская дума поддержала решение объявить 18 января конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «В связи с досрочным прекращением полномочий главы города Кургана вам на рассмотрение представлен проект решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Проектом предложено объявить конкурс по сбору кандидатур на должность главы и опубликовать 18 января», — сообщили в думе. В документе указано, что кандидаты должны предоставить документы в период с 23 января по 1 февраля. Первый этап конкурса, на котором рассмотрят документы, пройдет 20 февраля, второй, где будет собеседование с кандидатами, — 21 февраля. Тогда же пройдет итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором определят кандидатов, которых допустят до депутатского голосования. Кандидаты должны лично подать документы и находиться в городе для того, чтобы участвовать во втором этапе. Ранее URA.RU писало, что предыдущая глава города Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию 10 января. Врио мэра стала первый замглавы города Анастасия Аргышева. Также сообщалось, что депутаты готовились объявить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Найти замену Ситниковой должны не более чем за полгода со дня отставки. Нового главу депутаты выбирают тайным голосованием из кандидатов, которые прошли отбор по результатам специального конкурса.