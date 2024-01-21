Почему мигрантов в Екатеринбурге заставили идти гуськом: объяснение участника рейда

Во время рейда на стройплощадке в Екатеринбурге мигрантов заставили пройтись гуськом, чтобы продемонстрировать власть государства над нежелательными элементами. Это было сделано после того, как часть рабочих разбежалась — так один из участников мероприятия объяснил URA.RU появление видео, которое вызвало возмущение МИД Кыргызской Республики.
«Гуськом заставили пройтись после того, как часть мигрантов разбежалась, завидев силовиков. Таким образом в некотором роде было показано, кто здесь главный. Имеется ввиду не превосходство одной нации над другой, а контроль государства и силового аппарата за нежелательными элементами», — пояснил собеседник агентства.
Видео, опубликованное рядом СМИ, вызвало возмущение у Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. На кадрах девять мигрантов идут друг за другом гуськом — то есть на корточках, положив друг другу руки на плечи. В МИД Кыргызстана сочли видео «унижающим достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность», и пообещали инициировать разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ.
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