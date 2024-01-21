21 января 2024

Почему мигрантов в Екатеринбурге заставили идти гуськом: объяснение участника рейда

В Екатеринбурге полицейские во время рейда заставили мигрантов ползти гуськом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
В последнее время в Екатеринбурге участились рейды, связанные с миграционной политикой (архивное фото) Фото:

Во время рейда на стройплощадке в Екатеринбурге мигрантов заставили пройтись гуськом, чтобы продемонстрировать власть государства над нежелательными элементами. Это было сделано после того, как часть рабочих разбежалась — так один из участников мероприятия объяснил URA.RU появление видео, которое вызвало возмущение МИД Кыргызской Республики.

«Гуськом заставили пройтись после того, как часть мигрантов разбежалась, завидев силовиков. Таким образом в некотором роде было показано, кто здесь главный. Имеется ввиду не превосходство одной нации над другой, а контроль государства и силового аппарата за нежелательными элементами», — пояснил собеседник агентства.

Видео, опубликованное рядом СМИ, вызвало возмущение у Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. На кадрах девять мигрантов идут друг за другом гуськом — то есть на корточках, положив друг другу руки на плечи. В МИД Кыргызстана сочли видео «унижающим достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность», и пообещали инициировать разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время рейда на стройплощадке в Екатеринбурге мигрантов заставили пройтись гуськом, чтобы продемонстрировать власть государства над нежелательными элементами. Это было сделано после того, как часть рабочих разбежалась — так один из участников мероприятия объяснил URA.RU появление видео, которое вызвало возмущение МИД Кыргызской Республики. «Гуськом заставили пройтись после того, как часть мигрантов разбежалась, завидев силовиков. Таким образом в некотором роде было показано, кто здесь главный. Имеется ввиду не превосходство одной нации над другой, а контроль государства и силового аппарата за нежелательными элементами», — пояснил собеседник агентства. Видео, опубликованное рядом СМИ, вызвало возмущение у Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. На кадрах девять мигрантов идут друг за другом гуськом — то есть на корточках, положив друг другу руки на плечи. В МИД Кыргызстана сочли видео «унижающим достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность», и пообещали инициировать разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...