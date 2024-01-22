Челябинский завод семьи депутата Гартунга возьмет в кредит 9 млрд

22 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Завод семьи Валерия Гартунга (в центре) возьмет многомиллиардный кредит на расширение производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга возьмет банковский кредит на сумму в девять миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют документы собрания акционеров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, средства будут израсходованы на расширение производства. «Завод крупный. Средства будут потрачены на расширение производства», — рассказали URA.RU в ЧКПЗ. В заключении о сделке отмечено, что предприятие существенно увеличит объемы производства и реализации продукции, оптимизирует производственные процессы, улучшит показатели по производительности, освоит и запустит в серийное производство новые виды изделий. По всем переделам приобретут производственное оборудование для полного укомплектования технологических линий. Также закупят вспомогательную технику. Она обеспечит кратное увеличение объема производства изделий до запланированного уровня производственной программы. Для расширения и вовлечения в производственный процесс новых площадей намечены ремонты и восстановление производственных зданий и сооружений. Крупную сделку одобрило внеочередное собрание акционеров, следует из данных «Федресурса». Кредит до сентября 2028 года будет предоставлен Сбербанком. На новый кредит придется 10% балансовой стоимости активов предприятия, учтенных на конец июня 2023 года. Совокупно действующие обязательства превысят 25% стоимости. Согласно документации, займ будет оформлен под 13,9% годовых, но ставка может быть повышена банком в одностороннем порядке. Поручителем станет гендиректор Андрей Гартунг, которому в акционерном капитале принадлежит доля в размере 23,53%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга возьмет банковский кредит на сумму в девять миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют документы собрания акционеров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, средства будут израсходованы на расширение производства. «Завод крупный. Средства будут потрачены на расширение производства», — рассказали URA.RU в ЧКПЗ. В заключении о сделке отмечено, что предприятие существенно увеличит объемы производства и реализации продукции, оптимизирует производственные процессы, улучшит показатели по производительности, освоит и запустит в серийное производство новые виды изделий. По всем переделам приобретут производственное оборудование для полного укомплектования технологических линий. Также закупят вспомогательную технику. Она обеспечит кратное увеличение объема производства изделий до запланированного уровня производственной программы. Для расширения и вовлечения в производственный процесс новых площадей намечены ремонты и восстановление производственных зданий и сооружений. Крупную сделку одобрило внеочередное собрание акционеров, следует из данных «Федресурса». Кредит до сентября 2028 года будет предоставлен Сбербанком. На новый кредит придется 10% балансовой стоимости активов предприятия, учтенных на конец июня 2023 года. Совокупно действующие обязательства превысят 25% стоимости. Согласно документации, займ будет оформлен под 13,9% годовых, но ставка может быть повышена банком в одностороннем порядке. Поручителем станет гендиректор Андрей Гартунг, которому в акционерном капитале принадлежит доля в размере 23,53%.