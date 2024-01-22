Екатеринбургским садоводам перекрыли дорогу к домам и участкам. Фото

22 января 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Жители СНТ «Работников культуры» могут остаться без доступа к домам (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители садового некоммерческого товарищества «Работников культуры», который находится рядом с западной фильтровальной станцией в Екатеринбурге, рискуют остаться без доступа к своим домам и участкам. Проезд оказался закрыт шлагбаумами, на что читатели пожаловались URA.RU. «Там есть такой отстойник технический, с водой, вокруг него так называемая дамба, по ней всегда ездили. А теперь „Водоканал“ установил шлагбаумы и запретил проезд по дамбе. Это было в декабре 2023 года, а ведь собственники СНТ ездили там более 30 лет», — рассказал собеседник агентства. Пока замки на ограждении не повесили, но в ближайшее время это будет сделано, говорят садоводы. К товариществу есть еще один путь — через лес, но дорога заснеженная и находится на территории лесопарка, где движение любого транспорта запрещено. Люди, проживающие в саду, переживают, что в случае беды к ним не сможет добраться скорая помощь или пожарные машины. «У нас тут на постоянной основе проживают 19 семей — 56 человек. Среди них пенсионеры, ветераны труда и боевых действий, а также инвалид-колясочник первой группы. Как людям в магазины ездить и вообще попадать домой, если закроют проезд?» — задался вопросом председатель СНТ «Работников культуры» Валерий Куцепалов. Он добавил, что ребенок-инвалид с заболеванием опорно-двигательного аппарата живет в саду из-за «доступной среды». По месту прописки семье неудобно выбираться на прогулки и в целом выходить из квартиры с инвалидной коляской. «А в саду им комфортно и свежий воздух», — объяснил председатель СНТ. На руках у Куцепалова есть официальный ответ (имеется и в распоряжении редакции) от «Водоканала». В нем сказано, что в соответствии с правилами эксплуатации водоема проезд по гребню ограждающей дамбы автотранспорта любой категории, за исключением специальной техники, не предусмотрен.



Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». На момент публикации новости ответ не поступил. Между тем обитатели садов уже написали обращение к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой о помощи в решении проблемы. Жителям СНТ «Работников культуры» перегородили единственную дорогу к домам Фото: читатели URA.RU Пока что шлагбаумы не закрыты на замки, но местные переживают, что это может произойти в любой момент Фото: читатели URA.RU Жители СНТ делятся схемой проезда, где крестиками и кружочками возле водоема отмечены точки с шлагбаумами, также показан проезд через лес Фото: читатели URA.RU Официальный ответ «Водоканала» на запрос жителей СНТ о «Согласовании проезда по дамбе» Скрин: читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители садового некоммерческого товарищества «Работников культуры», который находится рядом с западной фильтровальной станцией в Екатеринбурге, рискуют остаться без доступа к своим домам и участкам. Проезд оказался закрыт шлагбаумами, на что читатели пожаловались URA.RU. «Там есть такой отстойник технический, с водой, вокруг него так называемая дамба, по ней всегда ездили. А теперь „Водоканал“ установил шлагбаумы и запретил проезд по дамбе. Это было в декабре 2023 года, а ведь собственники СНТ ездили там более 30 лет», — рассказал собеседник агентства. Пока замки на ограждении не повесили, но в ближайшее время это будет сделано, говорят садоводы. К товариществу есть еще один путь — через лес, но дорога заснеженная и находится на территории лесопарка, где движение любого транспорта запрещено. Люди, проживающие в саду, переживают, что в случае беды к ним не сможет добраться скорая помощь или пожарные машины. «У нас тут на постоянной основе проживают 19 семей — 56 человек. Среди них пенсионеры, ветераны труда и боевых действий, а также инвалид-колясочник первой группы. Как людям в магазины ездить и вообще попадать домой, если закроют проезд?» — задался вопросом председатель СНТ «Работников культуры» Валерий Куцепалов. Он добавил, что ребенок-инвалид с заболеванием опорно-двигательного аппарата живет в саду из-за «доступной среды». По месту прописки семье неудобно выбираться на прогулки и в целом выходить из квартиры с инвалидной коляской. «А в саду им комфортно и свежий воздух», — объяснил председатель СНТ. На руках у Куцепалова есть официальный ответ (имеется и в распоряжении редакции) от «Водоканала». В нем сказано, что в соответствии с правилами эксплуатации водоема проезд по гребню ограждающей дамбы автотранспорта любой категории, за исключением специальной техники, не предусмотрен. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Водоканал». На момент публикации новости ответ не поступил. Между тем обитатели садов уже написали обращение к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой о помощи в решении проблемы.