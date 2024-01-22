В Перми мужчина пытался заколоть свою возлюбленную шампуром

22 января 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Медики оказали помощь пострадавшей пермячке Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Перми приревновал свою сожительницу и напал на нее. В качестве оружия пермяк использовал шампур, который взял в магазине перед совершением преступления. Информация об этом размещена в картотеке Кировского районного суда Перми. «1 августа 2023 года подсудимый пришел в столовую к своей сожительнице. Он был уверен, что она ему изменила и решил узнать, с кем именно. В какой-то момент преступник достал из-под полы пиджака шампур и воткнул его своей пассии в переносицу. Пострадавшая стала убегать от него, но он догнал ее и еще несколько раз ударил шампуром в грудь, живот и по голове. Когда в конфликт вмешалась сотрудница столовой, ревнивец бросил шампур и сбежал с места преступления», — говорится в решении суда. Сотрудники столовой вызвали для пострадавшей скорую помощь и полицию. После совершения преступления нападавший явился в отдел полиции и рассказал, что напал на свою сожительницу с шампуром. Пострадавшая в суде заявила, что они несколько лет живут вместе с преступником и воспитывают трехлетнюю дочь. Она отметила, что в последнее время сожитель стал ревновать ее. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и пришел к выводу, что он виновен. Преступник проведет 2,5 года в колонии общего режима.

Житель Перми приревновал свою сожительницу и напал на нее. В качестве оружия пермяк использовал шампур, который взял в магазине перед совершением преступления. Информация об этом размещена в картотеке Кировского районного суда Перми. «1 августа 2023 года подсудимый пришел в столовую к своей сожительнице. Он был уверен, что она ему изменила и решил узнать, с кем именно. В какой-то момент преступник достал из-под полы пиджака шампур и воткнул его своей пассии в переносицу. Пострадавшая стала убегать от него, но он догнал ее и еще несколько раз ударил шампуром в грудь, живот и по голове. Когда в конфликт вмешалась сотрудница столовой, ревнивец бросил шампур и сбежал с места преступления», — говорится в решении суда. Сотрудники столовой вызвали для пострадавшей скорую помощь и полицию. После совершения преступления нападавший явился в отдел полиции и рассказал, что напал на свою сожительницу с шампуром. Пострадавшая в суде заявила, что они несколько лет живут вместе с преступником и воспитывают трехлетнюю дочь. Она отметила, что в последнее время сожитель стал ревновать ее. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и пришел к выводу, что он виновен. Преступник проведет 2,5 года в колонии общего режима.