Турагент предупредила пермяков о повышении цен на путевки в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, турист, чемодан
Путевки в Турцию выгоднее бронировать заранее Фото:

Жителям Перми не рекомендуют откладывать бронирование летних путевок на Средиземноморское побережье. Весной туры могут подняться в цене минимум на 20%, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина.

«С 2024 года турецким отельерам не разрешают размещать туристов в квартирах и апартаментах. Проживать можно только в гостиницах. Это вызовет большой спрос на отели. Если в туризме повышается спрос, растет и цена. К лету стоимость путевок может вырасти более чем на 20%», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она отметила, что в 2024 году туристы стали чаще интересоваться ранним бронированием. Это может вызвать нехватку хороших предложений, так как популярные отели раскупят раньше, чем обычно. «Многие туристы уже зимой забронировали путевки на лето. По сравнению с прошлым годом количество таких путешественников увеличилось на 30%. Люди понимают, что хороший отель надо бронировать заранее», — добавила турагент.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Перми не рекомендуют откладывать бронирование летних путевок на Средиземноморское побережье. Весной туры могут подняться в цене минимум на 20%, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина. «С 2024 года турецким отельерам не разрешают размещать туристов в квартирах и апартаментах. Проживать можно только в гостиницах. Это вызовет большой спрос на отели. Если в туризме повышается спрос, растет и цена. К лету стоимость путевок может вырасти более чем на 20%», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она отметила, что в 2024 году туристы стали чаще интересоваться ранним бронированием. Это может вызвать нехватку хороших предложений, так как популярные отели раскупят раньше, чем обычно. «Многие туристы уже зимой забронировали путевки на лето. По сравнению с прошлым годом количество таких путешественников увеличилось на 30%. Люди понимают, что хороший отель надо бронировать заранее», — добавила турагент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...