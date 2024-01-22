Турагент предупредила пермяков о повышении цен на путевки в Турцию

22 января 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Путевки в Турцию выгоднее бронировать заранее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям Перми не рекомендуют откладывать бронирование летних путевок на Средиземноморское побережье. Весной туры могут подняться в цене минимум на 20%, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина. «С 2024 года турецким отельерам не разрешают размещать туристов в квартирах и апартаментах. Проживать можно только в гостиницах. Это вызовет большой спрос на отели. Если в туризме повышается спрос, растет и цена. К лету стоимость путевок может вырасти более чем на 20%», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она отметила, что в 2024 году туристы стали чаще интересоваться ранним бронированием. Это может вызвать нехватку хороших предложений, так как популярные отели раскупят раньше, чем обычно. «Многие туристы уже зимой забронировали путевки на лето. По сравнению с прошлым годом количество таких путешественников увеличилось на 30%. Люди понимают, что хороший отель надо бронировать заранее», — добавила турагент.

Жителям Перми не рекомендуют откладывать бронирование летних путевок на Средиземноморское побережье. Весной туры могут подняться в цене минимум на 20%, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина. «С 2024 года турецким отельерам не разрешают размещать туристов в квартирах и апартаментах. Проживать можно только в гостиницах. Это вызовет большой спрос на отели. Если в туризме повышается спрос, растет и цена. К лету стоимость путевок может вырасти более чем на 20%», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она отметила, что в 2024 году туристы стали чаще интересоваться ранним бронированием. Это может вызвать нехватку хороших предложений, так как популярные отели раскупят раньше, чем обычно. «Многие туристы уже зимой забронировали путевки на лето. По сравнению с прошлым годом количество таких путешественников увеличилось на 30%. Люди понимают, что хороший отель надо бронировать заранее», — добавила турагент.