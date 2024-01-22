В Тюмени снизились цены на подержанные машины

23 января 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

По прогнозам дилеров, цены не будут расти в ближайшее время Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. Об этом URA.RU рассказал Алексей Чемагин, директор «Автоград — автомобили с пробегом». «В конце 2023 года рынок авто с пробегом начал торможение. В основном на это повлияли высокая ключевая ставка и высокие цены. Поэтому мы видим, что в некоторых сегментах рост цен замедлился или даже вовсе прекратился. Но это ситуация временная», — сообщил Алексей Чемагин. Собеседник агентства добавляет, что если власти введут новые ограничения на импорт или начнется ослабление рубля, то цены могут пойти вверх, но повышение будет не таким агрессивным, как в 2023 году. На данный момент средняя стоимость авто с пробегом в Тюмени варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.

В Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. Об этом URA.RU рассказал Алексей Чемагин, директор «Автоград — автомобили с пробегом». «В конце 2023 года рынок авто с пробегом начал торможение. В основном на это повлияли высокая ключевая ставка и высокие цены. Поэтому мы видим, что в некоторых сегментах рост цен замедлился или даже вовсе прекратился. Но это ситуация временная», — сообщил Алексей Чемагин. Собеседник агентства добавляет, что если власти введут новые ограничения на импорт или начнется ослабление рубля, то цены могут пойти вверх, но повышение будет не таким агрессивным, как в 2023 году. На данный момент средняя стоимость авто с пробегом в Тюмени варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.