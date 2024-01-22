22 января 2024

В Тюмени снизились цены на подержанные машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, авторынок, автомобили с прбегом
По прогнозам дилеров, цены не будут расти в ближайшее время Фото:

В Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. Об этом URA.RU рассказал Алексей Чемагин, директор «Автоград — автомобили с пробегом».

«В конце 2023 года рынок авто с пробегом начал торможение. В основном на это повлияли высокая ключевая ставка и высокие цены. Поэтому мы видим, что в некоторых сегментах рост цен замедлился или даже вовсе прекратился. Но это ситуация временная», — сообщил Алексей Чемагин.

Собеседник агентства добавляет, что если власти введут новые ограничения на импорт или начнется ослабление рубля, то цены могут пойти вверх, но повышение будет не таким агрессивным, как в 2023 году. На данный момент средняя стоимость авто с пробегом в Тюмени варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.

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В Тюмени снизились цены на подержанные иномарки. Об этом URA.RU рассказал Алексей Чемагин, директор «Автоград — автомобили с пробегом». «В конце 2023 года рынок авто с пробегом начал торможение. В основном на это повлияли высокая ключевая ставка и высокие цены. Поэтому мы видим, что в некоторых сегментах рост цен замедлился или даже вовсе прекратился. Но это ситуация временная», — сообщил Алексей Чемагин. Собеседник агентства добавляет, что если власти введут новые ограничения на импорт или начнется ослабление рубля, то цены могут пойти вверх, но повышение будет не таким агрессивным, как в 2023 году. На данный момент средняя стоимость авто с пробегом в Тюмени варьируется от 900 тысяч до 1,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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