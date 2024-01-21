21 января 2024

В Тюмени подешевели квартиры для богатых

В Тюмени на 12% снизилась стоимость квартир в домах бизнес-класса
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в домах бизнес-класса впервые подешевели за четыре месяца Фото:

В Тюмени упали в цене квартиры в домах бизнес-класса — сразу на 12,9%. Такие данные предоставили аналитики агентства «Этажи». Речь идет о первичном рынке недвижимости.

«В декабре цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 194 018 рублей за квадратный метр (-12,9%)», — указано в исследовании агентства. В ноябре стоимость аналогичного жилья составляла 222 726 рублей за квадратный метр.

Ежемесячно риелторы отмечают рост цен на жилье такого формата. В сентябре 2023 года аналитики зафиксировали рекордный рост стоимости — плюс 20%. Нынешнее падение замечено впервые за четыре месяца.

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В Тюмени упали в цене квартиры в домах бизнес-класса — сразу на 12,9%. Такие данные предоставили аналитики агентства «Этажи». Речь идет о первичном рынке недвижимости. «В декабре цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 194 018 рублей за квадратный метр (-12,9%)», — указано в исследовании агентства. В ноябре стоимость аналогичного жилья составляла 222 726 рублей за квадратный метр. Ежемесячно риелторы отмечают рост цен на жилье такого формата. В сентябре 2023 года аналитики зафиксировали рекордный рост стоимости — плюс 20%. Нынешнее падение замечено впервые за четыре месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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