В Тюмени подешевели квартиры для богатых

Квартиры в домах бизнес-класса впервые подешевели за четыре месяца
В Тюмени упали в цене квартиры в домах бизнес-класса — сразу на 12,9%. Такие данные предоставили аналитики агентства «Этажи». Речь идет о первичном рынке недвижимости.
«В декабре цена на квартиры в домах бизнес-класса в среднем составила 194 018 рублей за квадратный метр (-12,9%)», — указано в исследовании агентства. В ноябре стоимость аналогичного жилья составляла 222 726 рублей за квадратный метр.
Ежемесячно риелторы отмечают рост цен на жилье такого формата. В сентябре 2023 года аналитики зафиксировали рекордный рост стоимости — плюс 20%. Нынешнее падение замечено впервые за четыре месяца.
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