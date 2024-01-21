21 января 2024
20 января 2024

В Салехарде на переправе через Обь нашли мужчину без сознания

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде мужчине стало плохо Фото:

В Салехарде (ЯНАО) возле переправы через Обь обнаружили мужчину без сознания и с признаками инсульта. Об этом сообщил URA.RU источник в Салехардской ОКБ.

«Вблизи переправы через Обь был обнаружен мужчина без сознания. Его доставили в больницу в Салехарде, где установили признаки инсульта», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Также у мужчины были выявлены признаки обморожения. По ним стало понятно, что он провел на улице несколько часов.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Салехарде (ЯНАО) возле переправы через Обь обнаружили мужчину без сознания и с признаками инсульта. Об этом сообщил URA.RU источник в Салехардской ОКБ. «Вблизи переправы через Обь был обнаружен мужчина без сознания. Его доставили в больницу в Салехарде, где установили признаки инсульта», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Также у мужчины были выявлены признаки обморожения. По ним стало понятно, что он провел на улице несколько часов. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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