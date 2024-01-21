В Салехарде на переправе через Обь нашли мужчину без сознания

22 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Салехарде мужчине стало плохо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) возле переправы через Обь обнаружили мужчину без сознания и с признаками инсульта. Об этом сообщил URA.RU источник в Салехардской ОКБ. «Вблизи переправы через Обь был обнаружен мужчина без сознания. Его доставили в больницу в Салехарде, где установили признаки инсульта», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Также у мужчины были выявлены признаки обморожения. По ним стало понятно, что он провел на улице несколько часов. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.

В Салехарде (ЯНАО) возле переправы через Обь обнаружили мужчину без сознания и с признаками инсульта. Об этом сообщил URA.RU источник в Салехардской ОКБ. «Вблизи переправы через Обь был обнаружен мужчина без сознания. Его доставили в больницу в Салехарде, где установили признаки инсульта», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Также у мужчины были выявлены признаки обморожения. По ним стало понятно, что он провел на улице несколько часов. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного депздрава, чтобы узнать о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.