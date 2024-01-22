За год чаще других коллег обучались чиновники челябинских органов госвласти

Челябинскстат: в 2023 году чиновники исполнительной власти обучались чаще коллег

Работники исполнительной власти госорганов в 2023 году учились чаще остальных коллег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В 2023 году чаще остальных коллег проходили обучение сотрудники органов исполнительной госвласти Челябинской области. Такие выводы можно сделать из данных Челябинскстата.

«Органы государственной власти Челябинской области. Обучено в процентах от численности работников 47%. В том числе в органах исполнительной власти — 50,8%», — отметили специалисты Челябинскстата.

Высокие показатели госорганов достигнуты за счет результатов исполнительной власти. При этом в законодательной ветви обучение прошли 27,1%, в судебной — 35,3%. Достаточно низкой доля прошедших обучение оказалась в муниципалитетах. В администрациях городов и районов на курсах побывал лишь каждый пятый (22,5%) чиновник. Выше показатель даже в представительных органах: в аппаратах местных советов и собраний обучение прошли 29,6%, то есть почти треть работников. Фактически столько же охваченных обучением насчитали в контрольно-счетных органах и избирательных комиссиях — 29,7%.

Низкий процент обучившихся также наблюдался в федеральных органах госвласти: 22,5%. Причем в прокуратуре и судах и того ниже — 16,6%.

Всего за год обучились 5075 человек. Основная доля из них прошла курсы повышения квалификации. В федеральных органах госвласти на данную категорию пришлось 98% всех обученных, в областных и муниципальных органах — по 95,7%. Наиболее высокий показатель прошедших профессиональную переподготовку оказался в судах общей юрисдикции субъекта Федерации. В их аппарате доля посетивших данные курсы достигла 39%.