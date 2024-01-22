Пермские власти опрашивают родителей и детей об унижениях в школе

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
У школьников спрашивают об отношениях в классе (архивное фото) Фото:

В Пермском крае среди подростков и их родителей проходит опрос, посвященный насилию в школе. В анонимных анкетах предложено рассказать, подвергается ли ребенок оскорблениям, высмеиванию со стороны одноклассников или преподавателей.

«С 15 по 30 января в школах края проходит мониторинг рисков возникновения насилия. Такие анкеты предназначены для того, чтобы на ранней стадии обнаружить возможные риски насилия в школьной среде», — пояснили порталу 59.ru в министерстве образования Пермского края.

Отмечается, что опрос проводится добровольно среди учеников 5—11-х классов, их родителей и педагогов. По итогу опроса школам будут даны рекомендации по улучшению психологического климата.

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В Пермском крае среди подростков и их родителей проходит опрос, посвященный насилию в школе. В анонимных анкетах предложено рассказать, подвергается ли ребенок оскорблениям, высмеиванию со стороны одноклассников или преподавателей. «С 15 по 30 января в школах края проходит мониторинг рисков возникновения насилия. Такие анкеты предназначены для того, чтобы на ранней стадии обнаружить возможные риски насилия в школьной среде», — пояснили порталу 59.ru в министерстве образования Пермского края. Отмечается, что опрос проводится добровольно среди учеников 5—11-х классов, их родителей и педагогов. По итогу опроса школам будут даны рекомендации по улучшению психологического климата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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