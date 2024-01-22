Пермские власти опрашивают родителей и детей об унижениях в школе

В Пермском крае среди подростков и их родителей проходит опрос, посвященный насилию в школе. В анонимных анкетах предложено рассказать, подвергается ли ребенок оскорблениям, высмеиванию со стороны одноклассников или преподавателей.
«С 15 по 30 января в школах края проходит мониторинг рисков возникновения насилия. Такие анкеты предназначены для того, чтобы на ранней стадии обнаружить возможные риски насилия в школьной среде», — пояснили порталу 59.ru в министерстве образования Пермского края.
Отмечается, что опрос проводится добровольно среди учеников 5—11-х классов, их родителей и педагогов. По итогу опроса школам будут даны рекомендации по улучшению психологического климата.
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