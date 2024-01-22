Подростка, сбежавшего из спецшколы Екатеринбурга, заочно арестовали

22 января 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Изнасилования происходили в спецшколе №124 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Подростка, обвиняемого в изнасиловании детей и сбежавшего из екатеринбургской спецшколы №124, заочно арестовали. Силовики продолжают искать мальчика, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Уголовное дело по сбежавшему выделено в отдельное производство. Ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на три месяца», — пояснил Краснов. И добавил, что подросток объявлен в розыск. Пока что суд будет продолжаться без него. Скандал в 124-й спецшколе разразился весной 2023 года. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся. В декабре 2023-го один из обвиняемых подростков сбежал из учреждения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Подростка, обвиняемого в изнасиловании детей и сбежавшего из екатеринбургской спецшколы №124, заочно арестовали. Силовики продолжают искать мальчика, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Уголовное дело по сбежавшему выделено в отдельное производство. Ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на три месяца», — пояснил Краснов. И добавил, что подросток объявлен в розыск. Пока что суд будет продолжаться без него. Скандал в 124-й спецшколе разразился весной 2023 года. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся. В декабре 2023-го один из обвиняемых подростков сбежал из учреждения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.