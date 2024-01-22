Подростка, сбежавшего из спецшколы Екатеринбурга, заочно арестовали

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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Изнасилования происходили в спецшколе №124 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Подростка, обвиняемого в изнасиловании детей и сбежавшего из екатеринбургской спецшколы №124, заочно арестовали. Силовики продолжают искать мальчика, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов.

«Уголовное дело по сбежавшему выделено в отдельное производство. Ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на три месяца», — пояснил Краснов. И добавил, что подросток объявлен в розыск. Пока что суд будет продолжаться без него.

Скандал в 124-й спецшколе разразился весной 2023 года. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся. В декабре 2023-го один из обвиняемых подростков сбежал из учреждения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Подростка, обвиняемого в изнасиловании детей и сбежавшего из екатеринбургской спецшколы №124, заочно арестовали. Силовики продолжают искать мальчика, сообщил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Уголовное дело по сбежавшему выделено в отдельное производство. Ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу на три месяца», — пояснил Краснов. И добавил, что подросток объявлен в розыск. Пока что суд будет продолжаться без него. Скандал в 124-й спецшколе разразился весной 2023 года. Выяснилось, что старшие подростки издевались над младшими ребятами. Все происходило якобы с подачи одного из сотрудников, который подначивал «чуханить и опускать» провинившихся. В декабре 2023-го один из обвиняемых подростков сбежал из учреждения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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