В ХМАО сотрудники «Центроспас-Югории» жалуются на урезание зарплат

В ХМАО пожарные потеряли 30% от своего годового заработка из-за нового положения

22 января 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Спасатели со стажем потеряли до 30% от годовой зарплаты из-за нового положения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кондинском районе сотрудники филиала «Центроспас-Югория» увольняются из-за нового положения об оплате труда, из которого исчезла надбавка за выслугу лет. Сотрудники со стажем потеряли до 30% своего годового заработка, рассказал URA.RU один из спасателей учреждения на правах анонимности. «У нас с 9 января [появилось] новое положение по оплате труда, в котором отсутствует пункт выплаты за выслугу лет. Сотрудникам, которые отработали большое количество времени было насчитано 30% [доплаты за стаж]. И по новому положению оплаты труда люди эту выслугу потеряли, ее просто убрали», — рассказал пожарный. Положение утвердил департамент региональной безопасности ХМАО. Это послужило причиной кадрового дефицита — спасатели ищут работу с более высоким заработком. Сам югорчанин также увольняется, он из-за нового положения потерял 26 тысяч от своей годовой зарплаты. «Если раньше в пожарную охрану была очередь из желающих, то сейчас дефицит кадров. У нас в подразделении за два месяца уволилось два человека, а у нас малочисленное подразделение, всего 15 человек», — рассказал югорчанин. Сотрудники написали коллективное обращение в департамент региональной безопасности. URA.RU также запросило официальный комментарий у ведомства, на момент публикации материала ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кондинском районе сотрудники филиала «Центроспас-Югория» увольняются из-за нового положения об оплате труда, из которого исчезла надбавка за выслугу лет. Сотрудники со стажем потеряли до 30% своего годового заработка, рассказал URA.RU один из спасателей учреждения на правах анонимности. «У нас с 9 января [появилось] новое положение по оплате труда, в котором отсутствует пункт выплаты за выслугу лет. Сотрудникам, которые отработали большое количество времени было насчитано 30% [доплаты за стаж]. И по новому положению оплаты труда люди эту выслугу потеряли, ее просто убрали», — рассказал пожарный. Положение утвердил департамент региональной безопасности ХМАО. Это послужило причиной кадрового дефицита — спасатели ищут работу с более высоким заработком. Сам югорчанин также увольняется, он из-за нового положения потерял 26 тысяч от своей годовой зарплаты. «Если раньше в пожарную охрану была очередь из желающих, то сейчас дефицит кадров. У нас в подразделении за два месяца уволилось два человека, а у нас малочисленное подразделение, всего 15 человек», — рассказал югорчанин. Сотрудники написали коллективное обращение в департамент региональной безопасности. URA.RU также запросило официальный комментарий у ведомства, на момент публикации материала ответ не поступил.