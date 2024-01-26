Запад предпринял новую попытку по закрытию параллельного импорта для России

Военный аналитик Прохватилов: Запад недоволен Токаевым из-за России

27 января 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Запад не устраивает политика Токаева по отношению к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад пытается сместить действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. Новость по теме Какие военные конфликты могут разгореться в 2024 году «Токаев держит курс на многовекторность, но коллективному Западу это совершенно не надо. Они сейчас усилили давление по всему периметру России. Им нужен президент, который четко будет завязан на Запад и прекратит в первую очередь параллельный импорт. Я думаю, это сейчас задача номер один. Они пытаются сломить нас на фронтах Украины и грамотно работают, направляя веер альтернативных ударов», — сказал Владимир Прохватилов. Президента Казахстана, действительно, нельзя считать прозападным политиком в чистом виде, отметил в беседе с URA.RU политолог, директор Общественного фонда «Кемел арна» (Казахстан) Замир Каражанов. «У него же политика многовекторная: Токаев не только на Запад ориентирован, но и на Россию. Он поддерживает адекватные отношения с соседями. Конечно же, есть флажки в виде санкций, определенные виды продукции нельзя экспортировать, потому что Казахстан попадет под вторичные санкции. Это окажет серьезный эффект прежде всего на экономику страны. Мы остаемся партнерами, но есть такие обстоятельства. У нас в конце концов с Россией подписаны соглашения о долгосрочном сотрудничестве и дружбе. Там есть пункт, что обе стороны друг друга консультируют в случае каких-то серьезных решений по внешней политике. Мы ставим в известность Россию, чтобы не навредить нашим партнерам», — объяснил эксперт. С чего все началось Первые сообщения о сложении полномочий президента Казахстана стали появляться в конце 2023 года, отметил Прохватилов. «Незадолго до новогодних праздников в Казахстане произошла странная вещь. Государственный советник Ерлан Карин, который, мягко говоря, не любит ни Россию, ни русских, и учился в Америке, в социальных сетях „бросил мысль“, что президент Токаев в новогоднюю ночь может сложить полномочия и власть будет передана председателю Сената парламента республики Маулену Ашимбаеву. Тот проходил стажировку в университете Джона Хопкинса в США, в одном из центров, где готовят подрывные мероприятия, затем получил степень магистра международных отношений в школе права и дипломатии университета Тафтса (Tufts University), а кандидатская его диссертация носит идеологически выверенное название „Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации“», — объяснил военный аналитик. Новость по теме Токаев пообещал больше не баллотироваться в президенты Казахстана Также Ашинбаева стал пиарить бывший государственный советник Республики Казахстан Марат Тажин, продолжил собеседник агентства. «Во время президентства Нурсултана Назарбаева он являлся его главным политтехнологом. Тажин, по моим данным, мог быть завербован британской разведкой, когда стажировался в Лондоне. Когда Токаев пришел к власти, он начал потихоньку убирать Тажина с серьезных должностей, потом отправил его послом в Чехию, а недавно просто в отставку. Тот и занялся подготовкой такого ползучего государственного переворота», — рассказал Прохватилов. По словам политика, экс-кандидата в президенты Казахстана 2019 года Амиржана Косанова, главное для будущего президента республики — это не раскрученность, а преемственность. «Что касается борьбы за „трон“ в возможный посттокаевский период, то нужно учитывать специфику казахстанской власти, где такие вещи, как популярность в народе, дело десятое. Тот же Токаев пришел к верховной власти по одной причине: его выбрал Нурсултан Назарбаев из собственного окружения. Это стало определяющим в его политической карьере», — добавил собеседник URA.RU. Он не исключил, что пиар может быть ходом кандидата на место президента. «По поводу раскрутки того или иного потенциального претендента могу добавить, что все эти разговоры могут быть инициированы конкурентами конкретного чиновника или политика, чтобы подставить его перед Токаевым. Мол, смотрите, он метит на ваше место. Также это может являться примитивным фальстартом слишком уж торопящегося кандидата», — объяснил Косанов. Токаев пытается реабилитироваться в глазах Запада Президент Казахстана отправился 17 января в Европу после поездки председателя Сената парламента республики Маулена Ашимбаева, которому пророчат президентское кресло. «Токаев окончил МГИМО, работал в международных организациях, имеет хорошие контакты, наверняка собственную разведку. Он встретился с Папой Римским. У Ватикана мощнейшая разведка, связи. Недаром Папа Франциск посредничает во многих кризисных ситуациях. В числе прочего, за Ватиканом не только ЦРУ и МИ-6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании), но и, так называемый, черный интернационал, то есть старая аристократия Европы. Беседа могла быть связана с тем, что Ашимбаев был в Ватикане не так уж давно и встречался не только с Папой, но и с различными серьезными функционерами Ватикана, и в том числе, по слухам, с функционером Opus Dei (разведка Ватикана). На мой взгляд, Токаев пытался как-то отыграть назад», — заключил Прохватилов. Для Казахстана визиты в другие страны позитивно влияют на имидж политика, добавил экс-кандидата в президенты республики Косанов. «Каждая из сторон старается выжать из таких поездок максимальную пользу для себя. Все до банальности просто: Италии нужны казахские нефть и пшеница, те же ферросплавы. Казахстану — итальянские лекарства, одежда, парфюмерия, насосы, мебель и шоколад. В то же время у нас визиты такого уровня используются внутри страны в имиджевом плане: нашу страну, нашего президента уважают, а протокольные приветствия преподносятся как признание нашего государства в развитии экономики и демократии», — подчеркнул экс-кандидат в президенты 2019 года. Основные страны, через которые идет параллельный импорт в Россию — Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее Казахстан перестал экспортировать в Россию 106 товаров из-за западных санкций. В перечень вошли предметы военного назначения, в частности, дроны, чипы, электроника. В начале 2024 года Токаев заявил, что Россия является главным партнером и союзником страны. С 15 января в РФ доступен экспорт из Казахстана говядины, баранины, свинины, молока и молочной продукции от поставщиков, имеющих официальный статус благополучных от Всемирной организации по охране здоровья животных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад пытается сместить действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. «Токаев держит курс на многовекторность, но коллективному Западу это совершенно не надо. Они сейчас усилили давление по всему периметру России. Им нужен президент, который четко будет завязан на Запад и прекратит в первую очередь параллельный импорт. Я думаю, это сейчас задача номер один. Они пытаются сломить нас на фронтах Украины и грамотно работают, направляя веер альтернативных ударов», — сказал Владимир Прохватилов. Президента Казахстана, действительно, нельзя считать прозападным политиком в чистом виде, отметил в беседе с URA.RU политолог, директор Общественного фонда «Кемел арна» (Казахстан) Замир Каражанов. «У него же политика многовекторная: Токаев не только на Запад ориентирован, но и на Россию. Он поддерживает адекватные отношения с соседями. Конечно же, есть флажки в виде санкций, определенные виды продукции нельзя экспортировать, потому что Казахстан попадет под вторичные санкции. Это окажет серьезный эффект прежде всего на экономику страны. Мы остаемся партнерами, но есть такие обстоятельства. У нас в конце концов с Россией подписаны соглашения о долгосрочном сотрудничестве и дружбе. Там есть пункт, что обе стороны друг друга консультируют в случае каких-то серьезных решений по внешней политике. Мы ставим в известность Россию, чтобы не навредить нашим партнерам», — объяснил эксперт. Первые сообщения о сложении полномочий президента Казахстана стали появляться в конце 2023 года, отметил Прохватилов. «Незадолго до новогодних праздников в Казахстане произошла странная вещь. Государственный советник Ерлан Карин, который, мягко говоря, не любит ни Россию, ни русских, и учился в Америке, в социальных сетях „бросил мысль“, что президент Токаев в новогоднюю ночь может сложить полномочия и власть будет передана председателю Сената парламента республики Маулену Ашимбаеву. Тот проходил стажировку в университете Джона Хопкинса в США, в одном из центров, где готовят подрывные мероприятия, затем получил степень магистра международных отношений в школе права и дипломатии университета Тафтса (Tufts University), а кандидатская его диссертация носит идеологически выверенное название „Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации“», — объяснил военный аналитик. Также Ашинбаева стал пиарить бывший государственный советник Республики Казахстан Марат Тажин, продолжил собеседник агентства. «Во время президентства Нурсултана Назарбаева он являлся его главным политтехнологом. Тажин, по моим данным, мог быть завербован британской разведкой, когда стажировался в Лондоне. Когда Токаев пришел к власти, он начал потихоньку убирать Тажина с серьезных должностей, потом отправил его послом в Чехию, а недавно просто в отставку. Тот и занялся подготовкой такого ползучего государственного переворота», — рассказал Прохватилов. По словам политика, экс-кандидата в президенты Казахстана 2019 года Амиржана Косанова, главное для будущего президента республики — это не раскрученность, а преемственность. «Что касается борьбы за „трон“ в возможный посттокаевский период, то нужно учитывать специфику казахстанской власти, где такие вещи, как популярность в народе, дело десятое. Тот же Токаев пришел к верховной власти по одной причине: его выбрал Нурсултан Назарбаев из собственного окружения. Это стало определяющим в его политической карьере», — добавил собеседник URA.RU. Он не исключил, что пиар может быть ходом кандидата на место президента. «По поводу раскрутки того или иного потенциального претендента могу добавить, что все эти разговоры могут быть инициированы конкурентами конкретного чиновника или политика, чтобы подставить его перед Токаевым. Мол, смотрите, он метит на ваше место. Также это может являться примитивным фальстартом слишком уж торопящегося кандидата», — объяснил Косанов. Президент Казахстана отправился 17 января в Европу после поездки председателя Сената парламента республики Маулена Ашимбаева, которому пророчат президентское кресло. «Токаев окончил МГИМО, работал в международных организациях, имеет хорошие контакты, наверняка собственную разведку. Он встретился с Папой Римским. У Ватикана мощнейшая разведка, связи. Недаром Папа Франциск посредничает во многих кризисных ситуациях. В числе прочего, за Ватиканом не только ЦРУ и МИ-6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании), но и, так называемый, черный интернационал, то есть старая аристократия Европы. Беседа могла быть связана с тем, что Ашимбаев был в Ватикане не так уж давно и встречался не только с Папой, но и с различными серьезными функционерами Ватикана, и в том числе, по слухам, с функционером Opus Dei (разведка Ватикана). На мой взгляд, Токаев пытался как-то отыграть назад», — заключил Прохватилов. Для Казахстана визиты в другие страны позитивно влияют на имидж политика, добавил экс-кандидата в президенты республики Косанов. «Каждая из сторон старается выжать из таких поездок максимальную пользу для себя. Все до банальности просто: Италии нужны казахские нефть и пшеница, те же ферросплавы. Казахстану — итальянские лекарства, одежда, парфюмерия, насосы, мебель и шоколад. В то же время у нас визиты такого уровня используются внутри страны в имиджевом плане: нашу страну, нашего президента уважают, а протокольные приветствия преподносятся как признание нашего государства в развитии экономики и демократии», — подчеркнул экс-кандидат в президенты 2019 года. Основные страны, через которые идет параллельный импорт в Россию — Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее Казахстан перестал экспортировать в Россию 106 товаров из-за западных санкций. В перечень вошли предметы военного назначения, в частности, дроны, чипы, электроника. В начале 2024 года Токаев заявил, что Россия является главным партнером и союзником страны. С 15 января в РФ доступен экспорт из Казахстана говядины, баранины, свинины, молока и молочной продукции от поставщиков, имеющих официальный статус благополучных от Всемирной организации по охране здоровья животных.