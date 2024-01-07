Какие военные конфликты могут разгореться в 2024 году

Военный аналитик Прохватилов: на границе с Россией назревает новый путч

08 января 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине пойдет на спад, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новыми горячими точками на карте мира могут стать Ближний Восток и Центральная Азия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. Он отметил, что Запад, в частности, планирует новый переворот в Казахстане. Конфликт в Красном море Новость по теме Иран ограничит ответ на теракт ударами по базам США «Есть две огнеопасные точки. Это Ближний Восток и Красное море, Южная и Центральная Азия. Возникла опасность в Красном море, которая связана с военным конфликтом между Израилем и ХАМАС. Хуситы обстреливают корабли, которые пытаются пройти через Суэцкий канал. На этом фоне резко поднялись цены на страховку. Ряд крупнейших компаний, такие как Maersk, British Petroleum, заявили, что пойдут не через Красное море, а вокруг мыса Доброй Надежды. Это серьезнейший удар по мировой торговле. Если это продолжится, то может рухнуть до 20% мирового морского торгового трафика. То есть судам придется гонять вокруг Африки, и пострадает больше всего Европа», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, Россия не будет вмешиваться в данную ситуацию. «Англосаксы будут, безусловно, обвинять Иран, потому что он поддерживает хуситов. Это напоминает конфликт, когда активизировались сомалийские пираты: тогда тоже поднимались цены на страховку. Пиратов тогда разгромила ЧВК „Вагнер“. Сейчас Россия, Китай, Иран сквозь пальцы на все это смотрят, потому что ясно, кто от этого больше страдает. Ирану, России и Китаю надоели санкции Европы, но американцы втянулись в поддержку Израиля и теперь тоже как-то вынуждены действовать», — отметил эксперт. Назревающие волнения в Азии Новость по теме Президент Казахстана Токаев резко изменил позицию по отношению к России Есть угроза путча в Казахстане, считает эксперт. «Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года. Все предпосылки есть к этому. Сейчас американский посол Дэниел Розенблюм колесит по всему Казахстану и наводит контакты с главами регионов. Ситуацию попытаются раскачать через них, а президент Касым-Жомарт Токаев будет сопротивляться», — продолжил военный аналитик. Есть риск возникновения новой революции в Киргизии. «Там очень сложная обстановка. Замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев перехватил управление страной. Пока МВД и военные поддерживают Россию, но все может измениться, и тогда заполыхает вся Центральная Азия», — подчеркнул Прохватилов. Спецоперация на Украине Ситуация на Украине будет стабилизироваться, сказал Прохватилов. «Конфликт, очевидно, будет угасать, так как сопротивление Киева становится все более слабым. По крайней мере, до ноябрьских выборов 2024 года в США. С высокой степенью вероятности помощь Штатов украинскому режиму или прекратится вообще, или будет крайне малой. Конфликт на Украине будет проходить с перевесом России. Какой-либо вспышки или нового расширения не ожидается», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новыми горячими точками на карте мира могут стать Ближний Восток и Центральная Азия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. Он отметил, что Запад, в частности, планирует новый переворот в Казахстане. «Есть две огнеопасные точки. Это Ближний Восток и Красное море, Южная и Центральная Азия. Возникла опасность в Красном море, которая связана с военным конфликтом между Израилем и ХАМАС. Хуситы обстреливают корабли, которые пытаются пройти через Суэцкий канал. На этом фоне резко поднялись цены на страховку. Ряд крупнейших компаний, такие как Maersk, British Petroleum, заявили, что пойдут не через Красное море, а вокруг мыса Доброй Надежды. Это серьезнейший удар по мировой торговле. Если это продолжится, то может рухнуть до 20% мирового морского торгового трафика. То есть судам придется гонять вокруг Африки, и пострадает больше всего Европа», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, Россия не будет вмешиваться в данную ситуацию. «Англосаксы будут, безусловно, обвинять Иран, потому что он поддерживает хуситов. Это напоминает конфликт, когда активизировались сомалийские пираты: тогда тоже поднимались цены на страховку. Пиратов тогда разгромила ЧВК „Вагнер“. Сейчас Россия, Китай, Иран сквозь пальцы на все это смотрят, потому что ясно, кто от этого больше страдает. Ирану, России и Китаю надоели санкции Европы, но американцы втянулись в поддержку Израиля и теперь тоже как-то вынуждены действовать», — отметил эксперт. Есть угроза путча в Казахстане, считает эксперт. «Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года. Все предпосылки есть к этому. Сейчас американский посол Дэниел Розенблюм колесит по всему Казахстану и наводит контакты с главами регионов. Ситуацию попытаются раскачать через них, а президент Касым-Жомарт Токаев будет сопротивляться», — продолжил военный аналитик. Есть риск возникновения новой революции в Киргизии. «Там очень сложная обстановка. Замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев перехватил управление страной. Пока МВД и военные поддерживают Россию, но все может измениться, и тогда заполыхает вся Центральная Азия», — подчеркнул Прохватилов. Ситуация на Украине будет стабилизироваться, сказал Прохватилов. «Конфликт, очевидно, будет угасать, так как сопротивление Киева становится все более слабым. По крайней мере, до ноябрьских выборов 2024 года в США. С высокой степенью вероятности помощь Штатов украинскому режиму или прекратится вообще, или будет крайне малой. Конфликт на Украине будет проходить с перевесом России. Какой-либо вспышки или нового расширения не ожидается», — заключил эксперт.