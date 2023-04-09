«Коммерсант»: параллельный импорт в РФ вызвал нехватку складов в СНГ

Рост параллельного импорта в Россию повлек нехватку складов в странах СНГ. Спрос на складские площади вырос вдвое, однако найти подходящие объекты уже не так легко.
«Дальнейший рост параллельного импорта в Россию, объем которого превысил 20 миллиардов долларов, может осложнить нехватка складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию», — пишет «Коммерсант». В газете отметили, что спрос среди российских ритейлеров и логистов на склады вырос вдвое. Однако найти подходящую площадку стало гораздо сложнее.
Рост параллельного импорта в Россию повлек нехватку складов в странах СНГ. Спрос на складские площади вырос вдвое, однако найти подходящие объекты уже не так легко. «Дальнейший рост параллельного импорта в Россию, объем которого превысил 20 миллиардов долларов, может осложнить нехватка складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию», — пишет «Коммерсант». В газете отметили, что спрос среди российских ритейлеров и логистов на склады вырос вдвое. Однако найти подходящую площадку стало гораздо сложнее. Ранее стало известно, что Россия рискует лишиться параллельного импорта техники. Причина тому — отсутствие свободных запасов продукции в странах Европейской экономической зоны.