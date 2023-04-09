09 апреля 2023

«Коммерсант»: параллельный импорт в РФ вызвал нехватку складов в СНГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на складе Магнит. Челябинск , продукты, логистический центр, склад магнит, продуктовый склад
Российским логистам сложно найти склады для товаров параллельного импорта Фото:

Рост параллельного импорта в Россию повлек нехватку складов в странах СНГ. Спрос на складские площади вырос вдвое, однако найти подходящие объекты уже не так легко.

«Дальнейший рост параллельного импорта в Россию, объем которого превысил 20 миллиардов долларов, может осложнить нехватка складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию», — пишет «Коммерсант». В газете отметили, что спрос среди российских ритейлеров и логистов на склады вырос вдвое. Однако найти подходящую площадку стало гораздо сложнее.

Ранее стало известно, что Россия рискует лишиться параллельного импорта техники. Причина тому — отсутствие свободных запасов продукции в странах Европейской экономической зоны.

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Рост параллельного импорта в Россию повлек нехватку складов в странах СНГ. Спрос на складские площади вырос вдвое, однако найти подходящие объекты уже не так легко. «Дальнейший рост параллельного импорта в Россию, объем которого превысил 20 миллиардов долларов, может осложнить нехватка складской инфраструктуры в транзитных странах, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию», — пишет «Коммерсант». В газете отметили, что спрос среди российских ритейлеров и логистов на склады вырос вдвое. Однако найти подходящую площадку стало гораздо сложнее. Ранее стало известно, что Россия рискует лишиться параллельного импорта техники. Причина тому — отсутствие свободных запасов продукции в странах Европейской экономической зоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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