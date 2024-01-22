Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского

22 января 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Лолита Милявская заявила, что украинская сторона пытается поссорить россиян между собой Фото: соцсети Лолиты Милявской Российская певица Лолита Милявская ответила на упреки подписчиков, припомнивших ей пост, в котором она поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины в 2019 году. Артистка объяснила, что пост был размещен давно — еще до начала специальной военной операции, а все попытки выдать его за актуальный — это результат работы украинской стороны, пытающейся поссорить россиян между собой. «Мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной [на Украину], я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», — объяснила певица на видео в своем telegram-канале. Милявская отметила, что за разжиганием травли против нее стоит украинская сторона. «А надо для чего? Чтобы мы друг другу горло перегрызли», — отметила она. Кроме того, певица выразила соболезнования жителям Донецка, который 21 января подвергся обстрелу ВСУ. Милявская назвала действия украинской армии варварским расстрелом. Пост, за который оправдывается артиска, был опубликован в запрещенной социальной сети 22 апреля 2019 года. Тогда Милявская выложила видео, на котором заявила, что берет билет в Киев и предположила, что с приходом Зеленского ситуация на Украине улучшится. До начала своей политической карьеры Владимир Зеленский состоял в творческом объединении «Квартал 95». Будучи комиком и актером, Зеленский выступал на российском телевидении и вел те же программы, что и Милявская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская певица Лолита Милявская ответила на упреки подписчиков, припомнивших ей пост, в котором она поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины в 2019 году. Артистка объяснила, что пост был размещен давно — еще до начала специальной военной операции, а все попытки выдать его за актуальный — это результат работы украинской стороны, пытающейся поссорить россиян между собой. «Мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной [на Украину], я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», — объяснила певица на видео в своем telegram-канале. Милявская отметила, что за разжиганием травли против нее стоит украинская сторона. «А надо для чего? Чтобы мы друг другу горло перегрызли», — отметила она. Кроме того, певица выразила соболезнования жителям Донецка, который 21 января подвергся обстрелу ВСУ. Милявская назвала действия украинской армии варварским расстрелом. Пост, за который оправдывается артиска, был опубликован в запрещенной социальной сети 22 апреля 2019 года. Тогда Милявская выложила видео, на котором заявила, что берет билет в Киев и предположила, что с приходом Зеленского ситуация на Украине улучшится. До начала своей политической карьеры Владимир Зеленский состоял в творческом объединении «Квартал 95». Будучи комиком и актером, Зеленский выступал на российском телевидении и вел те же программы, что и Милявская.