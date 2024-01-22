Жительница Курганской области погибла после нападения волка

23 января 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Возле курганского курорта волка напал на людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около поселка «Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области волк напал на людей. Одна из пострадавших погибла. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Ночью в п. Курорт Озеро Медвежье зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован — четыре жителя поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом и состоянии, врачи сделали все, что могли», — указано в посте Волкова. Сообщается, что остальные пострадавшие уже получили необходимую медицинскую помощь. Глава округа заявил, что это первый случай нападения волка в Петуховском округе. Волков сообщает, что в настоящее время профилактикой занимаются профильные ведомства. Специалисты принимают меры, чтобы исключить нахождения других животных вблизи населенного пункта. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Около поселка «Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области волк напал на людей. Одна из пострадавших погибла. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Ночью в п. Курорт Озеро Медвежье зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован — четыре жителя поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом и состоянии, врачи сделали все, что могли», — указано в посте Волкова. Сообщается, что остальные пострадавшие уже получили необходимую медицинскую помощь. Глава округа заявил, что это первый случай нападения волка в Петуховском округе. Волков сообщает, что в настоящее время профилактикой занимаются профильные ведомства. Специалисты принимают меры, чтобы исключить нахождения других животных вблизи населенного пункта. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.