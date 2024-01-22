На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение

23 января 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Толчки от землетрясения ощущались в Узбекистане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильное землетрясение произошло на границе Киргизии и Китая, подземные толчки ощущались в Узбекистане. Об этом заявляет республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС. «[22] января 2024 года в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение», — заявлено в сообщении центра мониторинга в официальном telegram-канале. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов, а толчки до 4 баллов ощущались в Узбекистане, отмечают сейсмологи.

Сильное землетрясение произошло на границе Киргизии и Китая, подземные толчки ощущались в Узбекистане. Об этом заявляет республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС. «[22] января 2024 года в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение», — заявлено в сообщении центра мониторинга в официальном telegram-канале. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов, а толчки до 4 баллов ощущались в Узбекистане, отмечают сейсмологи.