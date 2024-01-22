22 января 2024

На границе Китая и Киргизии зафиксировали землетрясение

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, мчс, опасная зона, чрезвычайная ситуация, оцепленная территория, оцепление, река серга, природное бедствие
Толчки от землетрясения ощущались в Узбекистане Фото:

Сильное землетрясение произошло на границе Киргизии и Китая, подземные толчки ощущались в Узбекистане. Об этом заявляет республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС.

«[22] января 2024 года в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение», — заявлено в сообщении центра мониторинга в официальном telegram-канале. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов, а толчки до 4 баллов ощущались в Узбекистане, отмечают сейсмологи.

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Сильное землетрясение произошло на границе Киргизии и Китая, подземные толчки ощущались в Узбекистане. Об этом заявляет республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга узбекистанского МЧС. «[22] января 2024 года в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение», — заявлено в сообщении центра мониторинга в официальном telegram-канале. Магнитуда землетрясения составила 7 баллов, а толчки до 4 баллов ощущались в Узбекистане, отмечают сейсмологи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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