22 января 2024
21 января 2024

В Салехарде построят объездную дорогу до Обдорского острога

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, набережная реки кама зимой, железная дорога зимой
Объездная дорога в Салехарде будет построена в три этапа Фото:

В Салехарде (ЯНАО) построят объездную дорогу от лодочной станции до Обдорского острога. Она будет проходить по улице Набережной, сообщил глава города Алексей Титовский.

«В этом же году приступаем к строительству объездной дороги по улице Набережная <…> от лодочной станции до Обдорского острога», — написал Титовский в своем telegram-канале. Длина дороги займет почти 1,3 километра. Проект планируется реализовать в три этапа.

Сейчас мэр предлагает самим жителям Салехарда решить, нужна ли им сезонная стоянка возле лодочной станции. Планируется обустроить порядка 200 мест для судов и углубить русло реки вдоль береговой линии. Для сбора голосов Титовский организовал опрос в своем telegram-канале.

В Салехарде в летний период будет благоустроена прибрежная зона вдоль реки Полябта. За создание объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выступило более семи тысяч жителей окружной столицы.

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В Салехарде (ЯНАО) построят объездную дорогу от лодочной станции до Обдорского острога. Она будет проходить по улице Набережной, сообщил глава города Алексей Титовский. «В этом же году приступаем к строительству объездной дороги по улице Набережная <…> от лодочной станции до Обдорского острога», — написал Титовский в своем telegram-канале. Длина дороги займет почти 1,3 километра. Проект планируется реализовать в три этапа. Сейчас мэр предлагает самим жителям Салехарда решить, нужна ли им сезонная стоянка возле лодочной станции. Планируется обустроить порядка 200 мест для судов и углубить русло реки вдоль береговой линии. Для сбора голосов Титовский организовал опрос в своем telegram-канале. В Салехарде в летний период будет благоустроена прибрежная зона вдоль реки Полябта. За создание объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выступило более семи тысяч жителей окружной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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