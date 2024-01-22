В Салехарде построят объездную дорогу до Обдорского острога

Объездная дорога в Салехарде будет построена в три этапа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) построят объездную дорогу от лодочной станции до Обдорского острога. Она будет проходить по улице Набережной, сообщил глава города Алексей Титовский.

«В этом же году приступаем к строительству объездной дороги по улице Набережная <…> от лодочной станции до Обдорского острога», — написал Титовский в своем telegram-канале. Длина дороги займет почти 1,3 километра. Проект планируется реализовать в три этапа.

Сейчас мэр предлагает самим жителям Салехарда решить, нужна ли им сезонная стоянка возле лодочной станции. Планируется обустроить порядка 200 мест для судов и углубить русло реки вдоль береговой линии. Для сбора голосов Титовский организовал опрос в своем telegram-канале.

В Салехарде в летний период будет благоустроена прибрежная зона вдоль реки Полябта. За создание объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» выступило более семи тысяч жителей окружной столицы.