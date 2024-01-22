22 января 2024

Последствия обстрела рынка в Донецке 21 января: фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Донецка скорбят по погибшим при обстреле рынка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января ударили по мирному населению Донецка. Снаряды прилетели в магазины на рынке микрорайона Текстильщик. В результате обстрела погибло 25 человек, среди них двое детей. Еще минимум 20 людей пострадало. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.

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ВСУ обстреляли мирный район Донецка
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По Донецку было выпущено не менее шести снарядов ВСУ калибра 155-мм
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Под обстрел ВСУ попали магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка
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Снаряды ударили по рынку в воскресенье, когда было большое скопление людей
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В результате обстрела погибло 25 человек, включая двух детей
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Минимум 20 человек были ранены при обстреле, они госпитализированы
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Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за обстрела рынка в Донецке
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В ДНР 22 января объявлен днем траура по жертвам обстрела ВСУ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января ударили по мирному населению Донецка. Снаряды прилетели в магазины на рынке микрорайона Текстильщик. В результате обстрела погибло 25 человек, среди них двое детей. Еще минимум 20 людей пострадало. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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