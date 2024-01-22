Последствия обстрела рынка в Донецке 21 января: фоторепортаж

Жители Донецка скорбят по погибшим при обстреле рынка

Жители Донецка скорбят по погибшим при обстреле рынка Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января ударили по мирному населению Донецка. Снаряды прилетели в магазины на рынке микрорайона Текстильщик. В результате обстрела погибло 25 человек, среди них двое детей. Еще минимум 20 людей пострадало. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.

По Донецку было выпущено не менее шести снарядов ВСУ калибра 155-мм

Под обстрел ВСУ попали магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка

Снаряды ударили по рынку в воскресенье, когда было большое скопление людей