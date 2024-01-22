Последствия обстрела рынка в Донецке 21 января: фоторепортаж

Жители Донецка скорбят по погибшим при обстреле рынка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января ударили по мирному населению Донецка. Снаряды прилетели в магазины на рынке микрорайона Текстильщик. В результате обстрела погибло 25 человек, среди них двое детей. Еще минимум 20 людей пострадало. URA.RU публикует фоторепортаж последствий трагедии.
ВСУ обстреляли мирный район Донецка
По Донецку было выпущено не менее шести снарядов ВСУ калибра 155-мм
Под обстрел ВСУ попали магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка
Снаряды ударили по рынку в воскресенье, когда было большое скопление людей
В результате обстрела погибло 25 человек, включая двух детей
Минимум 20 человек были ранены при обстреле, они госпитализированы
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