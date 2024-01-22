В Пермском крае для поддержки Путина планируют привлечь около 10 тысяч человек

К агитации за кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Пермском крае планируется привлечь около 10 тысяч человек. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».
«В Пермском крае начали формировать сеть агитаторов в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Реготделение „Единой России“ и региональный избирательный штаб планируют привлечь к работе на выборах около 10 тысяч человек», — сообщает издание. Уточняется, что агитационную сеть планируется использовать и на выборах губернатора в 2025 году.
Источник «Коммерсанта Прикамье» пояснил, что сеть формируется на базе активистов, которые работали на выборах в заксобрание, Пермскую думу и местные представительные органы. «Актуализируем списки, смотрим, кто готов работать снова. Привлекаем актив депутатов от „Единой России“», — рассказал он. Координировать агитацию будут около 20 «полевых» организаторов, каждый из которых будет работать примерно на 100 тысяч избирателей. Каждый «полевик» управляет 30-40 «бригадирами», координирующими работу агитаторов и волонтеров.
Ранее жителей Пермского края предупредили о том, что члены избирательной комиссии начнут ходить по домам и информировать о процедуре голосования. В регионе они могут приходить в квартиры с 17 февраля. Уточняется, что члены избиркома будут одеты в брендированные шапки и перчатки, при них будут рюкзаки с логотипом и бейджи.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.