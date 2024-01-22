22 января 2024
21 января 2024

Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за подростков, которые угнали авто в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, руль, дтп, брошенный автомобиль, авария
На подростков, угнавших автомобили и устроивших ДТП, возбудят уголовное дело Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за подростков, которые угнали автомобиль и, уходя от погони, врезались в самосвал. Происшествие имело место в ХМАО в городе Нижневартовске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий несовершеннолетних в ХМАО-Югре. В городе Нижневартовске 15-летние подростки на угнанном ими автомобиле совершили дорожно-транспортное происшествие, уходя от погони патрульной полицейской машины», — написано telegram-канале ведомства.

Поручение было выдано руководителю регионального отделения СК России Михаилу Мокшину. После установления обстоятельств дела Бастрыкину будет предоставлен доклад.

В Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за подростков, которые угнали автомобиль и, уходя от погони, врезались в самосвал. Происшествие имело место в ХМАО в городе Нижневартовске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. «Глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий несовершеннолетних в ХМАО-Югре. В городе Нижневартовске 15-летние подростки на угнанном ими автомобиле совершили дорожно-транспортное происшествие, уходя от погони патрульной полицейской машины», — написано telegram-канале ведомства. Поручение было выдано руководителю регионального отделения СК России Михаилу Мокшину. После установления обстоятельств дела Бастрыкину будет предоставлен доклад. В Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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