Бастрыкин возбудил уголовное дело из-за подростков, которые угнали авто в ХМАО

На подростков, угнавших автомобили и устроивших ДТП, возбудят уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за подростков, которые угнали автомобиль и, уходя от погони, врезались в самосвал. Происшествие имело место в ХМАО в городе Нижневартовске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий несовершеннолетних в ХМАО-Югре. В городе Нижневартовске 15-летние подростки на угнанном ими автомобиле совершили дорожно-транспортное происшествие, уходя от погони патрульной полицейской машины», — написано telegram-канале ведомства.

Поручение было выдано руководителю регионального отделения СК России Михаилу Мокшину. После установления обстоятельств дела Бастрыкину будет предоставлен доклад.

В Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.