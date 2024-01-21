21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

В ХМАО четверо подростков пострадали в ДТП с самосвалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
Подросток попал в ДТП, проехав на запрещающий свет Фото:

В Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы, сообщает Госавтоинспекция ХМАО.

«В городе Нижневартовск на пересечении улиц Мира и Жукова, 15-летний водитель „Ваз“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем „Faw“. В результате ДТП виновник происшествия и три его несовершеннолетних пассажира получили травмы», — сообщает Госавтоинспекция.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим прав на вождение наказывается по статье 12.7 КоАП РФ. Родителям подростка грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Мужчина, проезжая перекресток, не справился с управлением и влетел в автомобиль.

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В Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы, сообщает Госавтоинспекция ХМАО. «В городе Нижневартовск на пересечении улиц Мира и Жукова, 15-летний водитель „Ваз“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем „Faw“. В результате ДТП виновник происшествия и три его несовершеннолетних пассажира получили травмы», — сообщает Госавтоинспекция. Управление транспортным средством водителем, не имеющим прав на вождение наказывается по статье 12.7 КоАП РФ. Родителям подростка грозит штраф до 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Мужчина, проезжая перекресток, не справился с управлением и влетел в автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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