В ХМАО четверо подростков пострадали в ДТП с самосвалом

В Нижневартовске 15-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ врезался в самосвал Faw. Он и трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы, сообщает Госавтоинспекция ХМАО.
«В городе Нижневартовск на пересечении улиц Мира и Жукова, 15-летний водитель „Ваз“, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем „Faw“. В результате ДТП виновник происшествия и три его несовершеннолетних пассажира получили травмы», — сообщает Госавтоинспекция.
Управление транспортным средством водителем, не имеющим прав на вождение наказывается по статье 12.7 КоАП РФ. Родителям подростка грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО водитель врезался в самосвал, уходя от полицейской погони. Мужчина, проезжая перекресток, не справился с управлением и влетел в автомобиль.
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