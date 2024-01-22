22 января 2024

Бастрыкин приказал проверить ПДН, допустившее смерть девочки под завалами одежды

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин затребовал доклад о смерти ребенка в Первоуральске Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти пятимесячной Киры из Первоуральска (Свердловская область), которая задохнулась под завалами одежды в собственной кроватке. Об этом сообщает официальный telegram-канал СКР.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, смерть ребенка не носит криминального характера. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователи ведомства в рамках процессуальной проверки дадут правовую оценку действию (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в сообщении telegram-канал «Следком».

Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме в Первоуральске. Там в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка Кира. По одной из версий, девочка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец. Таким образом родитель пытался приглушить плач. Местные жители охарактеризовали отца как буйного и агрессивного мужчину, который периодически избивал своих жен. По словам жильцов дома, где произошла гибель младенца, обращения в ПНД остались без реакции. Однако в свердловской полиции отметили, что никаких жалоб на семью не поступало. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти пятимесячной Киры из Первоуральска (Свердловская область), которая задохнулась под завалами одежды в собственной кроватке. Об этом сообщает официальный telegram-канал СКР. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, смерть ребенка не носит криминального характера. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователи ведомства в рамках процессуальной проверки дадут правовую оценку действию (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в сообщении telegram-канал «Следком». Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме в Первоуральске. Там в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка Кира. По одной из версий, девочка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец. Таким образом родитель пытался приглушить плач. Местные жители охарактеризовали отца как буйного и агрессивного мужчину, который периодически избивал своих жен. По словам жильцов дома, где произошла гибель младенца, обращения в ПНД остались без реакции. Однако в свердловской полиции отметили, что никаких жалоб на семью не поступало. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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