Бастрыкин приказал проверить ПДН, допустившее смерть девочки под завалами одежды

23 января 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин затребовал доклад о смерти ребенка в Первоуральске Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти пятимесячной Киры из Первоуральска (Свердловская область), которая задохнулась под завалами одежды в собственной кроватке. Об этом сообщает официальный telegram-канал СКР. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, смерть ребенка не носит криминального характера. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователи ведомства в рамках процессуальной проверки дадут правовую оценку действию (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в сообщении telegram-канал «Следком». Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме в Первоуральске. Там в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка Кира. По одной из версий, девочка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец. Таким образом родитель пытался приглушить плач. Местные жители охарактеризовали отца как буйного и агрессивного мужчину, который периодически избивал своих жен. По словам жильцов дома, где произошла гибель младенца, обращения в ПНД остались без реакции. Однако в свердловской полиции отметили, что никаких жалоб на семью не поступало. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти пятимесячной Киры из Первоуральска (Свердловская область), которая задохнулась под завалами одежды в собственной кроватке. Об этом сообщает официальный telegram-канал СКР. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, смерть ребенка не носит криминального характера. С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователи ведомства в рамках процессуальной проверки дадут правовую оценку действию (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в сообщении telegram-канал «Следком». Трагедия произошла накануне в многоквартирном доме в Первоуральске. Там в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка Кира. По одной из версий, девочка задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец. Таким образом родитель пытался приглушить плач. Местные жители охарактеризовали отца как буйного и агрессивного мужчину, который периодически избивал своих жен. По словам жильцов дома, где произошла гибель младенца, обращения в ПНД остались без реакции. Однако в свердловской полиции отметили, что никаких жалоб на семью не поступало. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.