Экс-замминистра обороны США: Запад готов к новому миру с проигравшей Украиной

23 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Запад готовит новую политическую концепцию на случай поражения Украины, заявил Стивен Брайен Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад готовится к новому порядку мирового устройства, признавая, что Украина может оказаться проигравшей в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен. «На Западе появилась новая политика в отношении Украины. Она разработана для того, чтобы иметь дело с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет в конфликте», — написал Брайен в статье для издания Sri Lanka Guardian. Он добавил, что при негативном развитии сценария для Украины возможна также эвакуация правительства из Киева и перенос столицы во Львов. Бывший генсек НАТО и член Палаты Лордов британского парламента Джордж Робертсон заявлял, что в случае поражения Украины геополитический баланс сместится в пользу России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он выразил беспокойство относительно отсутствия политической воли у западных лидеров в противостоянии с Россией и Китаем.

Запад готовится к новому порядку мирового устройства, признавая, что Украина может оказаться проигравшей в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен. «На Западе появилась новая политика в отношении Украины. Она разработана для того, чтобы иметь дело с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет в конфликте», — написал Брайен в статье для издания Sri Lanka Guardian. Он добавил, что при негативном развитии сценария для Украины возможна также эвакуация правительства из Киева и перенос столицы во Львов. Бывший генсек НАТО и член Палаты Лордов британского парламента Джордж Робертсон заявлял, что в случае поражения Украины геополитический баланс сместится в пользу России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он выразил беспокойство относительно отсутствия политической воли у западных лидеров в противостоянии с Россией и Китаем.