Экс-замминистра обороны США: Запад готов к новому миру с проигравшей Украиной

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Запад готовит новую политическую концепцию на случай поражения Украины, заявил Стивен Брайен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад готовится к новому порядку мирового устройства, признавая, что Украина может оказаться проигравшей в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен.

«На Западе появилась новая политика в отношении Украины. Она разработана для того, чтобы иметь дело с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет в конфликте», — написал Брайен в статье для издания Sri Lanka Guardian. Он добавил, что при негативном развитии сценария для Украины возможна также эвакуация правительства из Киева и перенос столицы во Львов.

Бывший генсек НАТО и член Палаты Лордов британского парламента Джордж Робертсон заявлял, что в случае поражения Украины геополитический баланс сместится в пользу России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он выразил беспокойство относительно отсутствия политической воли у западных лидеров в противостоянии с Россией и Китаем.

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Запад готовится к новому порядку мирового устройства, признавая, что Украина может оказаться проигравшей в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайен. «На Западе появилась новая политика в отношении Украины. Она разработана для того, чтобы иметь дело с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет в конфликте», — написал Брайен в статье для издания Sri Lanka Guardian. Он добавил, что при негативном развитии сценария для Украины возможна также эвакуация правительства из Киева и перенос столицы во Львов. Бывший генсек НАТО и член Палаты Лордов британского парламента Джордж Робертсон заявлял, что в случае поражения Украины геополитический баланс сместится в пользу России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Он выразил беспокойство относительно отсутствия политической воли у западных лидеров в противостоянии с Россией и Китаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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