22 января 2024

Артист Александр Михайлов пообщается с пермяками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Михайлов, народный артист РСФСР. Челябинск, портрет, михайлов александр
Александр Михайлов приедет в Пермь в марте (архивное фото) Фото:

В Перми состоится творческая встреча с актером, режиссером и политиком Александром Михайловым. Об этом сообщили в проектном офисе «Пермь-300».

«В Перми пройдет творческий вечер актера Александра Михайлова. Во время таких встреч звучат песни и романсы, стихи, автобиографические рассказы, а также рассказы о театре и кино», — говорится в telegram-канале «Пермь-300». Концерт пройдет в марте в ПДНТ «Губерния».

Александр Михайлов — заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР. Сыграл более сотни ролей в кино и театре. Среди его киногероев Павел Зубов («Мужики»), Вася Кузякин («Любовь и голуби»), Павел Шорохов («Змеелов»). В 1997 году начал карьеру певца, предложив публике концертную программу из русских и казачьих песен. С 2017 является депутатом Совета депутатов московского муниципального округа Раменки.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми состоится творческая встреча с актером, режиссером и политиком Александром Михайловым. Об этом сообщили в проектном офисе «Пермь-300». «В Перми пройдет творческий вечер актера Александра Михайлова. Во время таких встреч звучат песни и романсы, стихи, автобиографические рассказы, а также рассказы о театре и кино», — говорится в telegram-канале «Пермь-300». Концерт пройдет в марте в ПДНТ «Губерния». Александр Михайлов — заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР. Сыграл более сотни ролей в кино и театре. Среди его киногероев Павел Зубов («Мужики»), Вася Кузякин («Любовь и голуби»), Павел Шорохов («Змеелов»). В 1997 году начал карьеру певца, предложив публике концертную программу из русских и казачьих песен. С 2017 является депутатом Совета депутатов московского муниципального округа Раменки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...