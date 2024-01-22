Артист Александр Михайлов пообщается с пермяками

В Перми состоится творческая встреча с актером, режиссером и политиком Александром Михайловым. Об этом сообщили в проектном офисе «Пермь-300».
«В Перми пройдет творческий вечер актера Александра Михайлова. Во время таких встреч звучат песни и романсы, стихи, автобиографические рассказы, а также рассказы о театре и кино», — говорится в telegram-канале «Пермь-300». Концерт пройдет в марте в ПДНТ «Губерния».
Александр Михайлов — заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР. Сыграл более сотни ролей в кино и театре. Среди его киногероев Павел Зубов («Мужики»), Вася Кузякин («Любовь и голуби»), Павел Шорохов («Змеелов»). В 1997 году начал карьеру певца, предложив публике концертную программу из русских и казачьих песен. С 2017 является депутатом Совета депутатов московского муниципального округа Раменки.
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