22 января 2024

Полпред Комаров проведет в Перми совещание по рискам президентской кампании

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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, комаров игорь
Игоря Комарова ждут в Перми 25 января Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Полпред в ПФО Игорь Комаров 25 января приедет в Пермь. Он проведет совещание о ходе президентской кампании в регионе, где оценит возможные риски и проблематику.

«25 января Пермь может посетить полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. По одной из версий, федеральный чиновник проведет совещание, посвященное ходу подготовки в Перми предстоящих в марте выборов президента РФ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Источники URA.RU в политэлитах подтверждают информацию. По их данным, Комаров планово объезжает все регионы округа. Его интересуют риски избирательной кампании, деятельность оппозиции, проблематика, как региональные штабы с ними справляются. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен.

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Полпред в ПФО Игорь Комаров 25 января приедет в Пермь. Он проведет совещание о ходе президентской кампании в регионе, где оценит возможные риски и проблематику. «25 января Пермь может посетить полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. По одной из версий, федеральный чиновник проведет совещание, посвященное ходу подготовки в Перми предстоящих в марте выборов президента РФ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU в политэлитах подтверждают информацию. По их данным, Комаров планово объезжает все регионы округа. Его интересуют риски избирательной кампании, деятельность оппозиции, проблематика, как региональные штабы с ними справляются. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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