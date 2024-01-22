Полпред Комаров проведет в Перми совещание по рискам президентской кампании

Полпред в ПФО Игорь Комаров 25 января приедет в Пермь. Он проведет совещание о ходе президентской кампании в регионе, где оценит возможные риски и проблематику.
«25 января Пермь может посетить полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. По одной из версий, федеральный чиновник проведет совещание, посвященное ходу подготовки в Перми предстоящих в марте выборов президента РФ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Источники URA.RU в политэлитах подтверждают информацию. По их данным, Комаров планово объезжает все регионы округа. Его интересуют риски избирательной кампании, деятельность оппозиции, проблематика, как региональные штабы с ними справляются. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу ПФО. На момент публикации ответ не был получен.
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