В Челябинской области в 2023 году увеличилось число регистрируемых машиномест

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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
В 2023 году были зарегистрированы права на 1 424 машиноместа Фото:

В Челябинской области в 2023 году число регистрируемых машиномест выросло с 1 тысячи 256 мест до 1 тысячи 424. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области.

«В 2023 году были зарегистрированы права на 1 424 машиноместа, в 2022 году — 1 256 машиномест, 2021 году — 879. Увеличение количества регистрационных действий в отношении машиномест вполне объяснимо, ведь после оформления их в установленном порядке владельцы смогут распоряжаться объектами по своему усмотрению, совершая сделки, к примеру, по продаже или дарению.

Как сообщили в публично-правовой компании «Роскадастр» по Челябинской области, уже семь лет места для машин являются полноценными объектами недвижимости. С 2017 по 2024 год в реестр недвижимости внесены сведения более чем о пяти тысячах машиномест.

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В Челябинской области в 2023 году число регистрируемых машиномест выросло с 1 тысячи 256 мест до 1 тысячи 424. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области. «В 2023 году были зарегистрированы права на 1 424 машиноместа, в 2022 году — 1 256 машиномест, 2021 году — 879. Увеличение количества регистрационных действий в отношении машиномест вполне объяснимо, ведь после оформления их в установленном порядке владельцы смогут распоряжаться объектами по своему усмотрению, совершая сделки, к примеру, по продаже или дарению. Как сообщили в публично-правовой компании «Роскадастр» по Челябинской области, уже семь лет места для машин являются полноценными объектами недвижимости. С 2017 по 2024 год в реестр недвижимости внесены сведения более чем о пяти тысячах машиномест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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