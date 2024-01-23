В Челябинской области в 2023 году увеличилось число регистрируемых машиномест

23 января 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

В 2023 году были зарегистрированы права на 1 424 машиноместа Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области в 2023 году число регистрируемых машиномест выросло с 1 тысячи 256 мест до 1 тысячи 424. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области. «В 2023 году были зарегистрированы права на 1 424 машиноместа, в 2022 году — 1 256 машиномест, 2021 году — 879. Увеличение количества регистрационных действий в отношении машиномест вполне объяснимо, ведь после оформления их в установленном порядке владельцы смогут распоряжаться объектами по своему усмотрению, совершая сделки, к примеру, по продаже или дарению. Как сообщили в публично-правовой компании «Роскадастр» по Челябинской области, уже семь лет места для машин являются полноценными объектами недвижимости. С 2017 по 2024 год в реестр недвижимости внесены сведения более чем о пяти тысячах машиномест.

В Челябинской области в 2023 году число регистрируемых машиномест выросло с 1 тысячи 256 мест до 1 тысячи 424. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Челябинской области. «В 2023 году были зарегистрированы права на 1 424 машиноместа, в 2022 году — 1 256 машиномест, 2021 году — 879. Увеличение количества регистрационных действий в отношении машиномест вполне объяснимо, ведь после оформления их в установленном порядке владельцы смогут распоряжаться объектами по своему усмотрению, совершая сделки, к примеру, по продаже или дарению. Как сообщили в публично-правовой компании «Роскадастр» по Челябинской области, уже семь лет места для машин являются полноценными объектами недвижимости. С 2017 по 2024 год в реестр недвижимости внесены сведения более чем о пяти тысячах машиномест.