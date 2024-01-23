Пилоту разбившегося в Афганистане самолета грозит тюремный срок

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Крушение гидросамолета в ХМАО Байбалак , самолет байбалак
Пилоту разбившегося Falcon 10 Аркадию Грачеву грозит 10 лет тюрьмы, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Пилоту разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадию Грачеву и его жене предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет тюремного заключения.

«Аркадию Грачеву и его жене грозит до 10 лет тюрьмы», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что версией авиакатастрофы является недостаток топлива на борту самолета из-за ошибок при его расчете в ходе дозаправки, а также сильный встречный ветер и метель.

Самолет принадлежит фирме «Атлетик групп», но перелеты осуществлялись через другую компанию «Джет аэро». На борту находились медицинская бригада и пациентка Анна Евсюкова с супругом, которые арендовали самолет для возвращения из Таиланда, передали в telegram-канале.

В горах Афганистана 21 января разбился бизнес-джет Falcon-10. В результате катастрофы погибли двое российских пассажиров, находившихся на борту вместе с еще четырьмя людьми. Выживших доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле.

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Пилоту разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 Аркадию Грачеву и его жене предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет тюремного заключения. «Аркадию Грачеву и его жене грозит до 10 лет тюрьмы», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что версией авиакатастрофы является недостаток топлива на борту самолета из-за ошибок при его расчете в ходе дозаправки, а также сильный встречный ветер и метель. Самолет принадлежит фирме «Атлетик групп», но перелеты осуществлялись через другую компанию «Джет аэро». На борту находились медицинская бригада и пациентка Анна Евсюкова с супругом, которые арендовали самолет для возвращения из Таиланда, передали в telegram-канале. В горах Афганистана 21 января разбился бизнес-джет Falcon-10. В результате катастрофы погибли двое российских пассажиров, находившихся на борту вместе с еще четырьмя людьми. Выживших доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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