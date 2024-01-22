22 января 2024

В ЯНАО навигация до Приобья наладится к маю

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима, берег, причал, река, пожарный корабль, зимняя навигация
Билеты на паром можно купить уже в начале февраля Фото:

Выход первого парома «Победа» из Приобья в столицу Ямала перевозчик планирует к 23 мая, если позволит ледовая обстановка. Таковы предварительные данные навигации по маршруту Приобье — Салехард — Приобье. Билеты можно купить уже в начале февраля, сообщается на сайте окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На маршруте будут работать два парома. В проекте расписания выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 23 мая, в обратном направлении — 24 мая. Даты начала предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку», — говорится в сообщении. Продажа билетов на рейсы парома «Победа» открывается с первого февраля.

В навигацию 2024 года на том же маршруте будет работать еще один перевозчик — ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». В 2023 году по маршруту Приобье — Салехард — Приобье за всю навигацию перевозчики выполнили 114 рейсов, перевезли 8982 автомобиля и 15 110 пассажиров.

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Выход первого парома «Победа» из Приобья в столицу Ямала перевозчик планирует к 23 мая, если позволит ледовая обстановка. Таковы предварительные данные навигации по маршруту Приобье — Салехард — Приобье. Билеты можно купить уже в начале февраля, сообщается на сайте окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На маршруте будут работать два парома. В проекте расписания выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 23 мая, в обратном направлении — 24 мая. Даты начала предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку», — говорится в сообщении. Продажа билетов на рейсы парома «Победа» открывается с первого февраля. В навигацию 2024 года на том же маршруте будет работать еще один перевозчик — ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». В 2023 году по маршруту Приобье — Салехард — Приобье за всю навигацию перевозчики выполнили 114 рейсов, перевезли 8982 автомобиля и 15 110 пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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