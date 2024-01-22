В ЯНАО навигация до Приобья наладится к маю

23 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Билеты на паром можно купить уже в начале февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выход первого парома «Победа» из Приобья в столицу Ямала перевозчик планирует к 23 мая, если позволит ледовая обстановка. Таковы предварительные данные навигации по маршруту Приобье — Салехард — Приобье. Билеты можно купить уже в начале февраля, сообщается на сайте окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На маршруте будут работать два парома. В проекте расписания выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 23 мая, в обратном направлении — 24 мая. Даты начала предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку», — говорится в сообщении. Продажа билетов на рейсы парома «Победа» открывается с первого февраля. В навигацию 2024 года на том же маршруте будет работать еще один перевозчик — ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». В 2023 году по маршруту Приобье — Салехард — Приобье за всю навигацию перевозчики выполнили 114 рейсов, перевезли 8982 автомобиля и 15 110 пассажиров.

Выход первого парома «Победа» из Приобья в столицу Ямала перевозчик планирует к 23 мая, если позволит ледовая обстановка. Таковы предварительные данные навигации по маршруту Приобье — Салехард — Приобье. Билеты можно купить уже в начале февраля, сообщается на сайте окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На маршруте будут работать два парома. В проекте расписания выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 23 мая, в обратном направлении — 24 мая. Даты начала предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку», — говорится в сообщении. Продажа билетов на рейсы парома «Победа» открывается с первого февраля. В навигацию 2024 года на том же маршруте будет работать еще один перевозчик — ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». В 2023 году по маршруту Приобье — Салехард — Приобье за всю навигацию перевозчики выполнили 114 рейсов, перевезли 8982 автомобиля и 15 110 пассажиров.