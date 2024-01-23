Проводницу, высадившую в мороз кота Твикса, отстранили от работы

Работницу РЖД, которая высадила из поезда в Кирове кота Твикса в 20-градусный мороз, отстранили от работы. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.
«Проводник, высадившая кота Твикса из поезда, временно отстранена от работы», — заявил Колесников на заседании Госдумы. Трансляция заседания ведется на сайте ГД. Он также отметил, что перевозку животных в России персонифицируют.
Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Кота перевозили в поезде, на него был куплен билет. Хозяин кота уснул, когда тому удалось выбраться из переноски. Проводница приняла Твикса за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове. Кота разыскивали несколько дней, но он замерз насмерть. После случившегося в РЖД обещали изменить правила перевозок животных. В возбуждении дела против проводницы было отказано, так как ее действия не имели состава преступления.
Работницу РЖД, которая высадила из поезда в Кирове кота Твикса в 20-градусный мороз, отстранили от работы. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников. «Проводник, высадившая кота Твикса из поезда, временно отстранена от работы», — заявил Колесников на заседании Госдумы. Трансляция заседания ведется на сайте ГД. Он также отметил, что перевозку животных в России персонифицируют. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Кота перевозили в поезде, на него был куплен билет. Хозяин кота уснул, когда тому удалось выбраться из переноски. Проводница приняла Твикса за бездомного и решила высадить на остановке в Кирове. Кота разыскивали несколько дней, но он замерз насмерть. После случившегося в РЖД обещали изменить правила перевозок животных. В возбуждении дела против проводницы было отказано, так как ее действия не имели состава преступления.