В 2023 году пермский аэропорт принял рекордное количество пассажиров

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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Из Перми за границу в 2023 году улетели более 180 тысяч человек Фото:

По итогам 2023 года в пермском аэропорту «Большое Савино» было принято рекордное число пассажиров. Увеличение потока зафиксировано на внутренних и международных линиях. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На внутрироссийских направлениях за 2023 год было обслужено 1 795 489 человек. Это на 11,7% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях количество пассажиров выросло на 47,3% и составило 189 205 человек», — рассказали в «Большом Савино».

В 2023 году из Перми осуществлялись полеты в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям. Были возобновлены полеты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Новым направлением стал Ярославль.

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По итогам 2023 года в пермском аэропорту «Большое Савино» было принято рекордное число пассажиров. Увеличение потока зафиксировано на внутренних и международных линиях. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «На внутрироссийских направлениях за 2023 год было обслужено 1 795 489 человек. Это на 11,7% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях количество пассажиров выросло на 47,3% и составило 189 205 человек», — рассказали в «Большом Савино». В 2023 году из Перми осуществлялись полеты в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям. Были возобновлены полеты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Новым направлением стал Ярославль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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