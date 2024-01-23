В 2023 году пермский аэропорт принял рекордное количество пассажиров

23 января 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Из Перми за границу в 2023 году улетели более 180 тысяч человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU По итогам 2023 года в пермском аэропорту «Большое Савино» было принято рекордное число пассажиров. Увеличение потока зафиксировано на внутренних и международных линиях. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «На внутрироссийских направлениях за 2023 год было обслужено 1 795 489 человек. Это на 11,7% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях количество пассажиров выросло на 47,3% и составило 189 205 человек», — рассказали в «Большом Савино». В 2023 году из Перми осуществлялись полеты в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям. Были возобновлены полеты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Новым направлением стал Ярославль.

По итогам 2023 года в пермском аэропорту «Большое Савино» было принято рекордное число пассажиров. Увеличение потока зафиксировано на внутренних и международных линиях. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «На внутрироссийских направлениях за 2023 год было обслужено 1 795 489 человек. Это на 11,7% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях количество пассажиров выросло на 47,3% и составило 189 205 человек», — рассказали в «Большом Савино». В 2023 году из Перми осуществлялись полеты в 26 городов России и по 12 зарубежным направлениям. Были возобновлены полеты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Новым направлением стал Ярославль.