Портрет возлюбленной горнозаводчика Демидова выставят на аукцион в Екатеринбурге

На аукционе «Литфонда» в Екатеринбурге выставят портрет Авроры Демидовой

23 января 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Аврора Демидова была возлюбленной уральского горнозаводчика Павла Демидова Фото: пресс-служба «Литфонда» В Екатеринбурге «Литфонд» выставят на торги портрет Авроры Демидовой с сыном Павлом, сообщили URA.RU в пресс-службе аукционного дома. Аврора Демидова, урожденная Шернваль, была возлюбленной уральского горнозаводчика Павла Демидова (1798-1840). Портрет датируется 1840-м годом. Торги московского аукционного дома пройдут в екатеринбургском филиале 1 февраля. Всего на аукционе будет представлено более 200 лотов, среди которых редкие старопечатные книги, фотографии и исторические документы. Баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль — светская львица из шведского рода Шернваль из Финляндии, фрейлина и статс-дама русского императорского двора. В 1836 году Аврора вышла замуж за известного Павла Демидова. 25 марта 1840 года Демидов скончался, оставив ей сына Павла (1839—1885). Унаследовав владения Демидовых, Аврора занялась устройством социальной инфраструктуры заводов, обеспечив помощью наиболее обнищалую часть рабочих. В период управления демидовскими заводами были устроены детский приют, сиротский и родильный дома. Аврора умерла 13 мая 1902 года в возрасте 93 лет на своей вилле Хагасунд в Хельсинки и была похоронена на кладбище Хиетаниеми.

В Екатеринбурге «Литфонд» выставят на торги портрет Авроры Демидовой с сыном Павлом, сообщили URA.RU в пресс-службе аукционного дома. Аврора Демидова, урожденная Шернваль, была возлюбленной уральского горнозаводчика Павла Демидова (1798-1840). Портрет датируется 1840-м годом. Торги московского аукционного дома пройдут в екатеринбургском филиале 1 февраля. Всего на аукционе будет представлено более 200 лотов, среди которых редкие старопечатные книги, фотографии и исторические документы. Баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль — светская львица из шведского рода Шернваль из Финляндии, фрейлина и статс-дама русского императорского двора. В 1836 году Аврора вышла замуж за известного Павла Демидова. 25 марта 1840 года Демидов скончался, оставив ей сына Павла (1839—1885). Унаследовав владения Демидовых, Аврора занялась устройством социальной инфраструктуры заводов, обеспечив помощью наиболее обнищалую часть рабочих. В период управления демидовскими заводами были устроены детский приют, сиротский и родильный дома. Аврора умерла 13 мая 1902 года в возрасте 93 лет на своей вилле Хагасунд в Хельсинки и была похоронена на кладбище Хиетаниеми.