В тюменском департаменте инвестполитики важное назначение

На должность заместителя директора областного департамента инвестполитики назначили Александра Горлатова. Ранее он возглавлял один из отделов департамента. Об этом URA.RU сообщили в организации.
«Александр Горлатов назначен на должность заместителя директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Был начальником управления инвестиций, продвижения и внешних связей», — сообщили в департаменте.
Ранее департамент инвестиционной политики Тюменской области остался без директора: с Антоном Машуковым не продлили контракт и он ушел работать в строительную компанию «Форт». Предполагается, что департамент возглавит экс-директор лизинговой компании Анатолий Картухин.
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