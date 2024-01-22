22 января 2024

В тюменском департаменте инвестполитики важное назначение

Александр Горлатов стал замдиректора департамента инвестполитики Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, депутат, чиновник, портфель, министр
Стал известен замдиректора департамента инвестполитики Фото:

На должность заместителя директора областного департамента инвестполитики назначили Александра Горлатова. Ранее он возглавлял один из отделов департамента. Об этом URA.RU сообщили в организации.

«Александр Горлатов назначен на должность заместителя директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Был начальником управления инвестиций, продвижения и внешних связей», — сообщили в департаменте.

Ранее департамент инвестиционной политики Тюменской области остался без директора: с Антоном Машуковым не продлили контракт и он ушел работать в строительную компанию «Форт». Предполагается, что департамент возглавит экс-директор лизинговой компании Анатолий Картухин.

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На должность заместителя директора областного департамента инвестполитики назначили Александра Горлатова. Ранее он возглавлял один из отделов департамента. Об этом URA.RU сообщили в организации. «Александр Горлатов назначен на должность заместителя директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Был начальником управления инвестиций, продвижения и внешних связей», — сообщили в департаменте. Ранее департамент инвестиционной политики Тюменской области остался без директора: с Антоном Машуковым не продлили контракт и он ушел работать в строительную компанию «Форт». Предполагается, что департамент возглавит экс-директор лизинговой компании Анатолий Картухин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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