31 октября 2023

В Тюмени уволен глава крупнейшей лизинговой компании региона

В тюменском АО «ТАЛК Лизинг» сменилось руководство
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК: финансы. Тюмень, картухин анатолий
Анатолий Картухин может занять должность в правительстве области Фото:

В Тюмени должность генерального директора АО «ТАЛК Лизинг» покинул Анатолий Картухин, причиной стала смена места работы. Об этом URA.RU рассказали в компании. Бывшему топ-менеджеру прочат руководящее кресло в правительстве области.

«Действительно, 31 октября у Анатолия Валерьевича был последний рабочий день. Причиной увольнения стала смена места работы. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Михаил Петрович Благовисный», — рассказали URA.RU в АО «ТАЛК Лизинг».

Как ранее писало URA.RU, Анатолия Картухина называли главным претендентом на кресло директора департамента инвестиционной политики Тюменской области. Он, по словам источников, должен занять место Антона Машукова, покинувшего руководящую должность 27 октября. АО «ТАЛК Лизинг», которое возглавлял Картухин, является лидером на региональном рынке лизинга.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

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В Тюмени должность генерального директора АО «ТАЛК Лизинг» покинул Анатолий Картухин, причиной стала смена места работы. Об этом URA.RU рассказали в компании. Бывшему топ-менеджеру прочат руководящее кресло в правительстве области. «Действительно, 31 октября у Анатолия Валерьевича был последний рабочий день. Причиной увольнения стала смена места работы. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Михаил Петрович Благовисный», — рассказали URA.RU в АО «ТАЛК Лизинг». Как ранее писало URA.RU, Анатолия Картухина называли главным претендентом на кресло директора департамента инвестиционной политики Тюменской области. Он, по словам источников, должен занять место Антона Машукова, покинувшего руководящую должность 27 октября. АО «ТАЛК Лизинг», которое возглавлял Картухин, является лидером на региональном рынке лизинга. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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