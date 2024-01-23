Как вести себя при встрече с волком

МЧС: при встрече с волком нельзя поворачиваться к нему спиной
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, волк
Эксперты рекомендуют не поворачиваться спиной к волку Фото:
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Волки напали на курганцев

В Курганской области зафиксировали случай нападения волка на человека. Пострадавшая женщина погибла в больнице. URA.RU приводит информацию о том, что нужно делать при столкновении с опасным хищником.

«Прежде всего, нужно оценить ситуацию. Если волк здоровый, он не подойдет к человеку из-за страха перед ним и его запахом. У хищника с бешенством будет заметная пена вокруг рта, мутный взгляд и поджатый хвост», — делится с URA.RU председатель Курганского областного Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов.

Как вести себя на встрече с волком, рассказали в МЧС России. Сотрудники ведомства рекомендуют не поворачиваться к хищнику спиной и не убегать, так как это может спровоцировать его на нападение. Оказавшимся лицом к лицу с волком рекомендуют медленно отступать назад. Отмечается, что здоровый хищник будет вести себя мирно в ситуации, когда ему не грозит опасность.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошло нападение волка на человека. После нападения хищника пострадавшая женщина погибла. Другие потерпевшие уже получили медицинскую помощь.

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В Курганской области зафиксировали случай нападения волка на человека. Пострадавшая женщина погибла в больнице. URA.RU приводит информацию о том, что нужно делать при столкновении с опасным хищником. «Прежде всего, нужно оценить ситуацию. Если волк здоровый, он не подойдет к человеку из-за страха перед ним и его запахом. У хищника с бешенством будет заметная пена вокруг рта, мутный взгляд и поджатый хвост», — делится с URA.RU председатель Курганского областного Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. Как вести себя на встрече с волком, рассказали в МЧС России. Сотрудники ведомства рекомендуют не поворачиваться к хищнику спиной и не убегать, так как это может спровоцировать его на нападение. Оказавшимся лицом к лицу с волком рекомендуют медленно отступать назад. Отмечается, что здоровый хищник будет вести себя мирно в ситуации, когда ему не грозит опасность. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошло нападение волка на человека. После нападения хищника пострадавшая женщина погибла. Другие потерпевшие уже получили медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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