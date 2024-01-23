Как вести себя при встрече с волком

МЧС: при встрече с волком нельзя поворачиваться к нему спиной

23 января 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Эксперты рекомендуют не поворачиваться спиной к волку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев В Курганской области зафиксировали случай нападения волка на человека. Пострадавшая женщина погибла в больнице. URA.RU приводит информацию о том, что нужно делать при столкновении с опасным хищником. «Прежде всего, нужно оценить ситуацию. Если волк здоровый, он не подойдет к человеку из-за страха перед ним и его запахом. У хищника с бешенством будет заметная пена вокруг рта, мутный взгляд и поджатый хвост», — делится с URA.RU председатель Курганского областного Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. Как вести себя на встрече с волком, рассказали в МЧС России. Сотрудники ведомства рекомендуют не поворачиваться к хищнику спиной и не убегать, так как это может спровоцировать его на нападение. Оказавшимся лицом к лицу с волком рекомендуют медленно отступать назад. Отмечается, что здоровый хищник будет вести себя мирно в ситуации, когда ему не грозит опасность. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошло нападение волка на человека. После нападения хищника пострадавшая женщина погибла. Другие потерпевшие уже получили медицинскую помощь.

В Курганской области зафиксировали случай нападения волка на человека. Пострадавшая женщина погибла в больнице. URA.RU приводит информацию о том, что нужно делать при столкновении с опасным хищником. «Прежде всего, нужно оценить ситуацию. Если волк здоровый, он не подойдет к человеку из-за страха перед ним и его запахом. У хищника с бешенством будет заметная пена вокруг рта, мутный взгляд и поджатый хвост», — делится с URA.RU председатель Курганского областного Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. Как вести себя на встрече с волком, рассказали в МЧС России. Сотрудники ведомства рекомендуют не поворачиваться к хищнику спиной и не убегать, так как это может спровоцировать его на нападение. Оказавшимся лицом к лицу с волком рекомендуют медленно отступать назад. Отмечается, что здоровый хищник будет вести себя мирно в ситуации, когда ему не грозит опасность. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области произошло нападение волка на человека. После нападения хищника пострадавшая женщина погибла. Другие потерпевшие уже получили медицинскую помощь.