В ЯНАО бизнесмена накажут за накрутку цен на продукты

Прокуратура ЯНАО выявила 171 нарушение в сфере ценообразования в 2023 году

23 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

В ЯНАО оштрафовали бизнесмена, продававшего продукты по завышенной цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО в декабре 2023 года индивидуальный предприниматель необоснованно завысил цены на продукты питания. Прокуратура завела в отношении него административное дело. Всего за прошедший год был выявлен 171 подобный случай, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Работниками прокуратуры был выявлен 171 случай нарушений в сфере ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости. Например, в Приуральском районе в ходе проведения проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель завысил цены на лук на 82%, на подсолнечное масло почти на 20%, на рис более чем на 15%, а также на картофель, молоко и масло сливочное», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Предпринимателю было внесено представление, в отношении него возбуждено административное дело за нарушение порядка ценообразования. Всего за прошлый год бизнесменам было внесено 51 представление, 76 лиц были привлечены к ответственности по указанной статье.

В Приуральском районе ЯНАО в декабре 2023 года индивидуальный предприниматель необоснованно завысил цены на продукты питания. Прокуратура завела в отношении него административное дело. Всего за прошедший год был выявлен 171 подобный случай, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Работниками прокуратуры был выявлен 171 случай нарушений в сфере ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости. Например, в Приуральском районе в ходе проведения проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель завысил цены на лук на 82%, на подсолнечное масло почти на 20%, на рис более чем на 15%, а также на картофель, молоко и масло сливочное», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Предпринимателю было внесено представление, в отношении него возбуждено административное дело за нарушение порядка ценообразования. Всего за прошлый год бизнесменам было внесено 51 представление, 76 лиц были привлечены к ответственности по указанной статье.