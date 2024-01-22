22 января 2024

В ЯНАО бизнесмена накажут за накрутку цен на продукты

Прокуратура ЯНАО выявила 171 нарушение в сфере ценообразования в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, деловой стиль, бизнесмен, замкнутость, сложенные пальцы
В ЯНАО оштрафовали бизнесмена, продававшего продукты по завышенной цене Фото:

В Приуральском районе ЯНАО в декабре 2023 года индивидуальный предприниматель необоснованно завысил цены на продукты питания. Прокуратура завела в отношении него административное дело. Всего за прошедший год был выявлен 171 подобный случай, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Работниками прокуратуры был выявлен 171 случай нарушений в сфере ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости. Например, в Приуральском районе в ходе проведения проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель завысил цены на лук на 82%, на подсолнечное масло почти на 20%, на рис более чем на 15%, а также на картофель, молоко и масло сливочное», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа.

Предпринимателю было внесено представление, в отношении него возбуждено административное дело за нарушение порядка ценообразования. Всего за прошлый год бизнесменам было внесено 51 представление, 76 лиц были привлечены к ответственности по указанной статье.

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В Приуральском районе ЯНАО в декабре 2023 года индивидуальный предприниматель необоснованно завысил цены на продукты питания. Прокуратура завела в отношении него административное дело. Всего за прошедший год был выявлен 171 подобный случай, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Работниками прокуратуры был выявлен 171 случай нарушений в сфере ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости. Например, в Приуральском районе в ходе проведения проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель завысил цены на лук на 82%, на подсолнечное масло почти на 20%, на рис более чем на 15%, а также на картофель, молоко и масло сливочное», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры округа. Предпринимателю было внесено представление, в отношении него возбуждено административное дело за нарушение порядка ценообразования. Всего за прошлый год бизнесменам было внесено 51 представление, 76 лиц были привлечены к ответственности по указанной статье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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